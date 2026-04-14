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郭台銘16歲女兒超學霸！赴美參加全球機器人競賽 勇奪「最高榮譽」

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郭台銘16歲女兒超學霸！勇奪全球機器人競賽FRC「最高榮譽」 建中、竹崎也獲世界賽資格

聯合新聞網／ 綜合報導
郭台銘大女兒（圖）所屬團隊獲得FRC美國拉斯維加斯區預賽卓越影響力獎。圖／擷取自曾馨瑩IG
郭台銘大女兒（圖）所屬團隊獲得FRC美國拉斯維加斯區預賽卓越影響力獎。圖／擷取自曾馨瑩IG

鴻海創辦人郭台銘與其妻曾馨瑩育有三名子女，曾馨瑩近日在社群媒體Instagram上發布限動，驕傲曬出16歲大女兒赴美參加FIRST機器人競賽（FIRST Robotics Competition，FRC）區域賽，並得到「影響力大獎」（Impact Award）的照片。

FRC是由美國非營利組織FIRST主辦的工業級機器人國際頂級賽事，針對全球高中生舉辦。參賽學生需在6週內自行設計、組裝並操作限定重量內的機器人，完成指定任務。這項賽事除了考驗機器人技能，參賽者的團隊合作、跨領域整合與募資能力等多元性更是賽事注重的要點。

其中「卓越影響力獎（Impact Award）」是FRC中的最高榮譽，據FRC官網介紹，該獎項乘載了FRC的願景：不僅僅是製造機器人，更是培養能夠改變世界的人才。卓越影響力獎旨在表彰持續展現卓越成就和深遠影響的團隊，獲獎團隊也會進入名人堂，堪稱FIRST的形象大使。

郭台銘大女兒所屬團隊正是奪得美國拉斯維加斯區域賽事的「最高榮譽」卓越影響力獎，獲得晉級世界總決賽的門票。同樣獲得卓越影響力獎還有參加伊利諾區域賽的台北市建國中學嘉義縣竹崎高中則榮獲紐約區預賽工程啟發獎，皆成功取得世界賽資格。

郭台銘大女兒所屬團隊獲得FRC美國拉斯維加斯區預賽卓越影響力獎。圖／擷取自曾馨瑩IG
郭台銘大女兒所屬團隊獲得FRC美國拉斯維加斯區預賽卓越影響力獎。圖／擷取自曾馨瑩IG

嘉義縣竹崎高中機器人隊赴美競賽，奪工程啟發獎晉級世界賽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣竹崎高中機器人隊赴美競賽，奪工程啟發獎晉級世界賽。圖／嘉義縣政府提供

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