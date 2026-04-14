郭台銘16歲女兒超學霸！勇奪全球機器人競賽FRC「最高榮譽」 建中、竹崎也獲世界賽資格
鴻海創辦人郭台銘與其妻曾馨瑩育有三名子女，曾馨瑩近日在社群媒體Instagram上發布限動，驕傲曬出16歲大女兒赴美參加FIRST機器人競賽（FIRST Robotics Competition，FRC）區域賽，並得到「影響力大獎」（Impact Award）的照片。
FRC是由美國非營利組織FIRST主辦的工業級機器人國際頂級賽事，針對全球高中生舉辦。參賽學生需在6週內自行設計、組裝並操作限定重量內的機器人，完成指定任務。這項賽事除了考驗機器人技能，參賽者的團隊合作、跨領域整合與募資能力等多元性更是賽事注重的要點。
其中「卓越影響力獎（Impact Award）」是FRC中的最高榮譽，據FRC官網介紹，該獎項乘載了FRC的願景：不僅僅是製造機器人，更是培養能夠改變世界的人才。卓越影響力獎旨在表彰持續展現卓越成就和深遠影響的團隊，獲獎團隊也會進入名人堂，堪稱FIRST的形象大使。
郭台銘大女兒所屬團隊正是奪得美國拉斯維加斯區域賽事的「最高榮譽」卓越影響力獎，獲得晉級世界總決賽的門票。同樣獲得卓越影響力獎還有參加伊利諾區域賽的台北市建國中學，嘉義縣竹崎高中則榮獲紐約區預賽工程啟發獎，皆成功取得世界賽資格。
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