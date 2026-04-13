竹縣教師大招募開跑 國中小及幼兒園釋近200名缺額

國立基隆女中今天慶祝102周年校慶，基隆市長謝國樑到場表達祝賀與勉勵，肯定學校長年深耕教育培育人才的成果，他說，基女是地方重要的教育資產，也是許多優秀人才的起點，台中市長盧秀燕是傑出校友，道地基隆人。

2026-04-11 16:16