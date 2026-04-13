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竹縣教師大招募開跑 國中小及幼兒園釋近200名缺額

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣府教育局強調，本次甄選除補足現有人力缺口，更著眼於未來教育發展趨勢，期望引進具備多元專長與創新教學能力的優秀教師，為新竹縣教育注入新動能。圖／縣府提供
縣府教育局強調，本次甄選除補足現有人力缺口，更著眼於未來教育發展趨勢，期望引進具備多元專長與創新教學能力的優秀教師，為新竹縣教育注入新動能。圖／縣府提供

為充實新竹縣國中國小及幼兒園師資，強化教育品質與教學穩定度，新竹縣政府公告「115學年度國民小學暨幼兒園教師甄選」開放報名至4月16日，以及明天起「115學年度國民中學教師聯合甄選」開跑至20日，共計近200名缺額。

新竹縣長楊文科表示，教育是縣政基石，縣府因應人口成長擴充師資，盼吸引優質教師，提供穩定學習環境。

縣府教育局長蔡淑貞表示，本次國民小學暨幼兒園甄選類別涵蓋多元，截止時間為4月16日中午12時前，包括國小普通班教師暫定錄取43名、英語專長教師15名、體育教師5名、身心障礙類教師9名、國小專任輔導教師10名；另幼兒園部分，普通班教師暫定錄取6名，學前特殊教育教師暫定錄取5名，暫定總缺額近百名，相關甄選簡章至https://reurl.cc/lpQd46公告下載。

此外，今年度國中教師甄選更開缺超過100個正式教師名額，類科涵蓋國文、英文、數學、理化、藝能學科、特殊教育及專任輔導教師等，規模空前，邀請全台優秀教育人才加入新竹縣團隊，報名時間為4月14日上午9時至4月20日中午12時止。報名請至新竹縣教師甄選報名系統(https://reurl.cc/qpVdDg)。詳情資訊依「115學年度新竹縣國民中學教師聯合甄選網」公告為準。

縣府教育局強調，本次甄選除補足現有人力缺口，更著眼於未來教育發展趨勢，期望引進具備多元專長與創新教學能力的優秀教師，為新竹縣教育注入新動能。

英文 教師 教育局

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