台中市長盃足球錦標賽重啟開幕 169隊近2600人朝馬開踢
台中市基層足球年度盛事「115年度台中市長盃足球錦標賽」今日在朝馬足球場熱鬧開幕，來自各級學校校隊與俱樂部共169支隊伍、2600名選手齊聚一堂，從幼兒組一路延伸至高中組，展現台中基層足球蓬勃發展的能量。
承辦賽事的台中市體育總會足球委員會主任委員、台中市議員林祈烽表示，市長盃足球錦標賽行之有年，但自民國八十餘年舉辦過開幕典禮後便未再辦理。今年在委員會團隊努力下，成功恢復開幕儀式，別具意義。他也在典禮中頒發裁判聘書及致贈感謝狀，感謝各校與協辦單位支持，盼透過儀式感凝聚小球員榮譽感與向心力。
林祈烽指出，近年台中積極推動足球扎根，學校、教練及選手在全國賽事屢創佳績，成果有目共睹。但要讓台中足球持續向上發展，仍須加速場地興建與維護，建立更完整的培訓制度，同時強化教練、裁判與運動防護體系，並持續推動女足與五人制足球發展。他強調，未來將持續以市議員及委員會主委角色，爭取更多資源，打造更具競爭力的足球環境。
台中市運動局長游志祥表示，感謝足球委員會長期投入市長盃賽事，讓近170隊球員得以參與五人制及八人制比賽，享受足球的樂趣。市府近年積極完善足球環境，除人才培育外，也持續優化場地設施。其中斥資15.2億元打造的「台中市國際足球運動休閒園區」預計明年啟用，將成為全國首座國際認證足球園區，提供選手更優質的訓練與競賽場域。
教育部政務次長張廖萬堅表示，過去擔任立委期間，曾協助爭取西屯區八人制與十一人制足球場建設，並在足球園區選址調整過程中，成功向教育部爭取保留前瞻計畫近5億元補助，確保園區順利推動。他肯定市府與足球委員會攜手打造基層足球環境，也感謝家長支持孩子投入足球運動，認為對於人格發展與學習歷程皆具正面助益。
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