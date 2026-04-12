快訊

日職／終於等到！林安可首轟就是10局再見轟 第13場、50打席出爐

鄭麗文搭機返台！送機中共官員曝光…宋濤停機坪道別：後會有期

保健品開封後「乾燥劑」該不該留？ 藥師示警：9成人都做錯

聽新聞
0:00 / 0:00

白沙屯媽祖進香 交通部發限量結緣品氣象君也同行

中央社／ 苗栗縣12日電

白沙屯媽祖進香活動今天深夜將登轎啟程，中午前已有大批香燈腳湧入，交通部次長陳彥伯在台鐵白沙屯站外發送勇字車票和保平安貼布，氣象署也首推行動氣象儀同行，即時掌握沿途天氣。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖一年一度往北港進香今天深夜11時55分登轎準備就緒後，即將展開為期8天7夜宗教之旅，交通部整合台鐵、高鐵及公路客運支援交通疏運，公路局也在台鐵白沙屯站往拱天宮步道設攤加強宣導交通安全。

交通部次長陳彥伯中午視察台鐵白沙屯站疏運狀況指出，白沙屯站一早已逾萬人搭乘列車抵達白沙屯，在高鐵苗栗站部分，原定中午開始服務的接駁車，因一早已有大批香燈腳集結，也提早啟動接駁，交通部會盡全力服務信眾完成進香。

陳彥伯並在交通部攤位前發放此次推出的限量結緣小物「台鐵勇字車票」與「停讓保平安」舒緩貼布，為長途跋涉的香燈腳加油打氣。

陳彥伯說，勇字車票為永康至保安站，印有4月12日登轎啟程日期，代表媽祖一路陪伴護佑，永保安康；另外印有「停讓保平安」字樣的舒緩貼布，除提供香燈腳行走過程可以紓緩痠痛，也期望把進香路互相扶持禮讓的精神，轉化、實踐至道路交通安全上。

此外，交通部中央氣象署今年首度推出「行動氣象儀」與媽祖隨行，即時掌握天氣動態。陳彥伯現場打趣召喚「氣象君」，由氣象署長呂國臣背負著氣象儀，說明當下室外氣溫攝氏29.5度，但加入濕度等因素，體感溫度會來到33.7度，香燈腳可透過此次進香客製化網頁，掌握天氣預報等資訊，尤其未來一週天氣晴朗炎熱，要注意防曬、水分補充，預防中暑。

今年進香報名人數達46萬3588人，再創歷史新高，警方估計，中午前已有15萬人次陸續湧入白沙屯地區，拱天宮周邊及聯絡道路都擠滿人潮，已有香燈腳因身體不適，緊急由救護車送醫。

北港 交通部 陳彥伯

延伸閱讀

白沙屯媽祖進香活動今晚起駕 氣象署進香氣象服務網隨時可查天氣

追粉紅超跑！白沙屯地區湧進人潮 人車擠、天氣熱送醫狀況多

政壇要角齊聚 白沙屯媽祖今深夜子時起駕

迎百萬信眾湧入 白沙屯媽祖估4月16日進北港

相關新聞

雲林招生困境 小一新生4240人再創新低

雲林一一五學年度國小一年級新生十八日統一報到，共四二四○人再創新低，許多學校面臨招生困境，四湖鄉預估新生僅七十四人，但鄉內十一所小學，學校紛紛祭出誘因，包括課後照顧及才藝班免費，也有村長自掏腰包發獎學金助招生。

屏東3人上雄中科學班 兩國中增資優班

屏東縣立明正國中、中正國中是縣內人數最多前兩大校，也是今年縣內唯二有學生錄取高雄中學科學班學校。中正國中數理資優班從二○一五年成立至今，幾乎每年都有一到兩名學生考上雄科班，師生比充足，一一五學年數資班新增一班；明正國中除社團性質科學研究社，一一五學年度新增不分類資優資源班可招收十三名學生。

北一女新校長 陽明蔡哲銘轉任

北一女中校長陳智源近期申請退休，教育局昨舉行新任校長遴選，確定由陽明高中校長蔡哲銘轉任，蔡過去曾在建中、大直服務，並在二○一九年出任陽明高中校長，蔡哲銘表示，這是重大責任承擔，會更深入熟悉學校，凝聚學校共識。

學者籲教科書補助全國一致 避免福利競逐

桃園市延續營養午餐免費政策精神，下學期將全面補助公私立國中小教科書費用，引起教育界關注。有教育學者肯定相關補助可視為必要的教育投資，以落實義務教育公平性，但也提醒政策要有全盤規畫與配套，避免地方政府各自加碼補助可能演變為「福利競逐」。

校園營養午餐 桃園、台中民代皆促增餐費

桃園二○二三年二月實施國中小營養午餐免費，其他五都陸續跟進，雙北、台中每餐餐費都超過桃園，民代認為福利政策被超車，餐費應設法跟上。桃園市教育局表示，免費營養午餐已調高過二次價格，若把農業局補助在地食材經費算進來，餐費不會差太多，家長學生普遍反映菜色不錯，將滾動檢討。

校慶短片爆紅！員林高中學生自拍短影音 宣傳流量破200萬、11.8萬讚

國立員林高中八十九周年校慶，各班級學生絞盡腦汁慶祝，其中102班學生製作8支預告校慶短影音，看似丟出球其實是桿子移動球的影音觀看數高達210萬次，逾11.8萬人按讚，爆紅程度連製作團隊都意外，也引起師長關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。