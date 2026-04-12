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戴錫欽主辦台灣六所百年高中名校 舉行校友高爾夫聯誼

聯合報／ 記者高凌雲/台北即時報導
成功高中、新竹中學、台中一中、台中二中、台南一中與高雄中學等六所創校百年的高中名校，今年由成功高中主辦六校高爾夫聯誼，共有300位校友參加聯誼賽。圖片提供/成功高中校友會
成功高中、新竹中學、台中一中、台中二中、台南一中與高雄中學等六所創校百年的高中名校，今年由成功高中主辦六校高爾夫聯誼，共有300位校友參加聯誼賽。圖片提供/成功高中校友會

全台六所百年高中組成的台灣百年六中高校高爾夫聯盟，4月11日在桃園高爾夫俱樂部舉行高爾夫聯誼賽，今年的賽事由台北成功高中主辦，共有來自成功高中、新竹中學、台中一中、台中二中、台南一中與高雄中學等六所高中名校， 六校跨世代300位校友參加高爾夫聯誼賽，創下歷屆新高。

百年六中都是日據時期在台創校，2022年六校結盟，2023年在台南南一球場舉行第一屆聯誼賽。今年活動由成功高中校友會與成功高中校友高球隊籌辦。成功中學校友會理事長戴錫欽表示，百年六中承載了世紀的教育使命，培育出推動國家發展的中堅力量。聯盟的意義在於將各校的向心力，轉化為具備實質影響力的社會資本，透過體育競技凝聚善意，落實熱心公益的精神，將賽事效益轉化為對社會發展的實質助益。

這場六所高中校友的高球聯誼賽，參賽選手區分為歡樂組與競技組。競技組每隊派出24位代表，進行團體賽排名，展現校友對母校榮譽的求勝鬥志。 這屆大會會長邱明善指出，校友揮桿的身姿與求勝氣魄，精彩程度絕對不輸給HBL高中籃球聯賽。聯誼賽競爭激烈，在桃園高爾夫俱樂部極具挑戰的東區第一洞，全長 756碼，全台最長球道，各校校友使出渾身解數，體現傳承台灣精神，推動社會永續的核心價值。

這場高爾夫聯誼賽，有勇源基金會、志聖工業、聲寶、天成飯店集團等企業與機構贊助。成功中學校友高球聯誼會創會長梁茂生說，當初推動聯盟成立，是希望效法產業協會的經驗，讓各自慶祝升級為共同放大，創造更大的聲量與連結。

桃園 台中一中 台南一中 戴錫欽

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