中研院士座談提京華城案 南一中：鼓勵學子對話思辨

台南一中昨天邀請中研院士座談，其中李文雄引述京華城案資訊，引來議論；校方今晚發表聲明說，活動設計無政治傾向，也未涉任何形式政治動員或宣傳，謹守中立原則。

國立台南一中聲明指出，這場講座著重觀點交流與知識分享，鼓勵學子主動思辨、提問與對話，促進理性思考與學術互動；活動規劃以學生學習為核心，無預設特定立場，校方理解、尊重及虛心接受外界不同感受及意見，繼續精進。

聲明表示，學校是培育公民場域，在合法範圍內，不會基於特定立場事先審查或壓制言論，也不會剝奪學生表達意見權利；不審查言論也不代表支持某一立場，而是透過多元對話與理性討論，引導學生進行深入理解與反思。

聲明強調，台南一中學生或許未同意講師言論，但在現場也保持尊重與理性態度，這是理性精神展現；學生也不可能毫無思辨輕易接受特定理念，請勿低估學子理性分析與思辨能力。

台南一中昨天舉辦「看見未來的力量：與中研院士對話」座談，邀請李文雄、王惠鈞及王寶貫3名中央研究院院士列席。校方告訴中央社記者，參與講座學生約280人，採自由報名，校方未接獲學生對講座內容有異議的反映。