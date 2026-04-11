聽新聞
0:00 / 0:00
中研院士座談提京華城案 南一中：鼓勵學子對話思辨
台南一中昨天邀請中研院士座談，其中李文雄引述京華城案資訊，引來議論；校方今晚發表聲明說，活動設計無政治傾向，也未涉任何形式政治動員或宣傳，謹守中立原則。
國立台南一中聲明指出，這場講座著重觀點交流與知識分享，鼓勵學子主動思辨、提問與對話，促進理性思考與學術互動；活動規劃以學生學習為核心，無預設特定立場，校方理解、尊重及虛心接受外界不同感受及意見，繼續精進。
聲明表示，學校是培育公民場域，在合法範圍內，不會基於特定立場事先審查或壓制言論，也不會剝奪學生表達意見權利；不審查言論也不代表支持某一立場，而是透過多元對話與理性討論，引導學生進行深入理解與反思。
聲明強調，台南一中學生或許未同意講師言論，但在現場也保持尊重與理性態度，這是理性精神展現；學生也不可能毫無思辨輕易接受特定理念，請勿低估學子理性分析與思辨能力。
台南一中昨天舉辦「看見未來的力量：與中研院士對話」座談，邀請李文雄、王惠鈞及王寶貫3名中央研究院院士列席。校方告訴中央社記者，參與講座學生約280人，採自由報名，校方未接獲學生對講座內容有異議的反映。
【編輯推薦】
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪低年級為何不能用自動鉛筆？老師親揭兩大原因：不禁用真的會後悔
▪捨國立電機選私大數資！家長頻遭質疑嘆「很差嗎」 網：別在意他人目光
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。