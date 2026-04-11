校慶短片爆紅！員林高中學生自拍短影音 宣傳流量破200萬、11.8萬讚

國立員林高中八十九周年校慶，各班級學生絞盡腦汁慶祝，其中102班學生製作8支預告校慶短影音，看似丟出球其實是桿子移動球的影音觀看數高達210萬次，逾11.8萬人按讚，爆紅程度連製作團隊都意外，也引起師長關注。

員高今舉辦校慶大會，表揚傑出校友、學測成績優異的指導教師和學生，資深教職員。今年11名校友入選校友芳名錄，話題性最高的是潘客印，以2021年編、導、剪電影短片「姊姊」，入圍第五十八屆金馬獎「最佳劇情短片」和第八屆桃園電影節－台灣獎榮獲「評審團特別獎」，去年再以編、導、剪電影「我家的事」獲得第六十二屆金馬獎「最佳改編劇本」，亮眼成就令眾校友印象深刻。

校園進行管樂馬拉松的音樂會、減塑園遊會，102班在校慶前12天製作預告校慶短影音，宣傳她們班在校園將推出的園遊會特色項目，班上學生魏鳴沂、莊淽甯發想後，13名同班學生參與，有的做道具，有的表演，有的拍攝，合計製作8支短影音，點閱數最高的達210萬次。

莊淽甯說，起初想宣導102班在園遊會的特色，沒想第一天PO網流量就100萬次觀看，到今天累計210萬次觀看。魏鳴沂分析高流量原因與融入時下流行於青少年的KPOP有關，並模仿日本動漫「我的英雄學院」設計元素，因此受到高關注。

賴竹瑞平日對剪輯影音感興趣，不但負責拍攝部分影片和剪輯，還為班導徐裕淳設計一支丟紙杯的慢動作短影音；賴竹瑞說，校慶園遊會主題是減塑，就請班導擲紙杯凸顯主題。製作成員張世恩表示，製作過程中與同學討論以激發靈感，上網找可翻拍的題材，他和同學獲益良多。在影片中刷牙的劉柏誠很高興增加「笑果」。

102班導徐裕淳表示，現在有些孩子可能只想著把書讀好就好，他擔任這些學業成績優秀學生的老師，鼓勵學生多方嘗試，玩也好，發揮創意也好，這些都可以成為讓求學與成長過程中多采多次的方式。

校長楊豪森對學生創意能得到網路觀看流量210萬次的高關注，相當高興，認為為校慶加分不少；楊豪森說，今校慶除了表揚優秀師生，還有草地音樂會、減塑園遊，員高創校以來產生4萬4451名傑出校友，今表揚11人，最年輕的是第五十五屆校友潘客印，可由此得知員高教育適性揚長，學生多少多藝，在各個領域嶄露頭角。

國立員林高中八十九周年校慶，校長楊豪森與馬拉松樂團合唱歌曲。記者簡慧珍／攝影