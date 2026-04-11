貓咪盃競賽 百隊中小學生爭奪資訊應用桂冠

教育部主辦115年度全國中小學資訊應用「貓咪盃競賽」，為期2天的賽事今天落幕，全台22縣市百隊「武林高手」齊聚一堂，從積木到邏輯、從創意到解決問題，參賽角逐資訊應用桂冠。

貓咪盃競賽自民國103年開辦，至今已邁入第12年。這項競賽核心在於推廣由麻省理工學院（MIT）開發的Scratch模組化程式語言，讓學生透過「拖曳積木」取代繁瑣程式碼，專注於邏輯規劃、動畫創作與遊戲設計。

由教育部主辦、台東縣政府教育局承辦的「115年度全國中小學資訊應用競賽：貓咪盃競賽」，於4月10日、11日在台東縣舉行，教育部資訊及科技教育司今天透過新聞稿說明，這屆競賽鼓勵學生透過Scratch視覺化程式語言將邏輯轉化為作品。

今年共設有「國小遊戲組」、「國小動畫組」及「國中生活應用組」三組，計171隊、342名學生參賽，其中44隊獲獎，國小遊戲組金牌是桃園市南崁國民小學、國小動畫組的金牌為台北市銘傳國民小學、國中生活應用組金牌則是宜蘭縣羅東國民中學。

教育部資訊及科技教育司副司長邱仁杰致詞時提到，這次競賽設計聚焦運算思維與問題解決能力的題目，呼應108課綱精神，引導學生面對問題與創造改變。期許學生未來不只使用科技，更能駕馭科技，成為有溫度與智慧的未來人才，並在競賽中留下美好回憶。

全國中小學資訊應用「貓咪盃競賽」，競賽目標在於引導學生運用運算思維觀察生活情境，透過團隊合作提出數位解決方案，全面提升邏輯推理、敘事力與創造力。