嘉義縣溪口國中長期推動無人機特色課程，縣政府今年首度在學校舉辦「無人機檢修交流賽」，是全台首創以「硬體維修」與「故障排除」為核心的無人機競賽，吸引全台共39隊、70名國中小學生參與，化身小工程師，挑戰拆解無人機與檢修能力。

嘉義縣無人機檢修交流賽分為設有「四軸無人機組」與「足球無人機組」兩大賽道，採分輪淘汰制，由專業評審針對檢修「精確性」與「修復流暢度」嚴格評分，打破過往無人機競賽「競速飛行」的傳統模式，以「硬體維修」與「故障排除」為核心實作項目。

溪口國中謝正裕說，賽事由溪口國中建置的無人機科學基地作為場域，今年首創以工程實務能力為主的競賽模式，選手不再只是單純地操作無人機，而是面對線路異常、馬達失效及電路故障等情境，透過觀察、判讀與修復完成任務，從「操作飛手」轉型為「維修工程師」。

謝正裕也說，溪口國中位處偏鄉，但在縣府支持下投入資源，發展無人機及創新發明等領域，持續推動無人機課程體系，從基礎組裝、飛行操作延伸至檢修與故障排除，建立完整學習路徑，透過課程設計，學生得以在反覆實作中培養邏輯思維、觀察能力與團隊協作精神。

嘉義縣教育處長李美華說，溪口國中自設立無人機教學場域以來，已逐步成為區域科技教育示範學校，並配合職業試探教育向下延伸至國小階段，此次透過檢修競賽形式深化學習成果，不僅強化學生實務能力，也為地方科技人才培育奠定基礎，呼應無人機產業發展趨勢。

嘉義溪口國中首創無人機檢修賽，顛覆過往單純競速模式，今天吸引全台70名國中小學生參賽。圖／溪口國中提供

嘉義溪口國中首創無人機檢修賽，顛覆過往單純競速模式，今天吸引全台70名國中小學生參賽。圖／溪口國中提供