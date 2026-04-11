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基隆女中102周年校慶 謝國樑：很多優秀校友如台中市長盧秀燕

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國立基隆女中今天慶祝102周年校慶，基隆市長謝國樑到場表達祝賀與勉勵。圖／基隆市政府提供
國立基隆女中今天慶祝102周年校慶，基隆市長謝國樑到場表達祝賀與勉勵。圖／基隆市政府提供

國立基隆女中今天慶祝102周年校慶，基隆市長謝國樑到場表達祝賀與勉勵，肯定學校長年深耕教育培育人才的成果，他說，基女是地方重要的教育資產，也是許多優秀人才的起點，台中市長盧秀燕是傑出校友，道地基隆人。

校長林三維表示，今天校慶典禮有傑出校友頒獎、創意表演、社團成果展現。校園演唱會等熱鬧活動，也開放校園參觀，讓校友重溫最熟悉的青春記憶。

謝國樑致詞表示，一所學校能夠走過102年，不僅代表歲月的累積，更象徵一代又一代努力與傳承的成果，令人深感敬佩。

謝國樑說，基隆女中是地方重要的教育資產，也是許多優秀人才的起點，無論在學術、公共服務或各專業領域皆表現亮眼。台中市長盧秀燕是道地基隆人，也畢業於基隆女中，充分展現學校培育人才的深厚實力，讓校名持續在各界發光發熱、備受肯定。

謝國樑表示，市府持續推動各項友善政策，包括設置公私協力候車亭、優化通勤環境等，致力提供學生更完善的學習與生活條件。

基隆女中高三林侑萱日前在全中運前比賽，拿下67公斤級對打全國第一名、品勢高女個人賽全國第二名「一金一銀」亮眼成績，今天引起校友熱議。

國立基隆女中今天慶祝102周年校慶，基隆市長謝國樑到場表達祝賀與勉勵。圖／基隆市政府提供
國立基隆女中今天慶祝102周年校慶，基隆市長謝國樑到場表達祝賀與勉勵。圖／基隆市政府提供

國立基隆女中今天慶祝102周年校慶，基隆市長謝國樑到場表達祝賀與勉勵。記者游明煌／攝影
國立基隆女中今天慶祝102周年校慶，基隆市長謝國樑到場表達祝賀與勉勵。記者游明煌／攝影

盧秀燕 台中 謝國樑 基隆女中

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