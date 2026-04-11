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禁廚餘養豬衝擊學校營養午餐品質 桃園編3千萬清運

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
中央政府拍板明年全面禁止廚餘養豬，政策恐衝擊學校營養午餐品質，桃園市政府編3千萬元處理，確保午餐品質不受影響。記者張裕珍／攝影
中央政府拍板明年全面禁止廚餘養豬，政策恐衝擊學校營養午餐品質，桃園市政府編3千萬元處理，確保午餐品質不受影響。記者張裕珍／攝影

中央政府為防非洲豬瘟，2027年全面禁止廚餘養豬，桃園有團膳業者憂清運廚餘增加經營成本，醞釀漲價，民代也擔心價格不調恐影響學校營養午餐品質，要求市府擬定對策；教育局表示，未來學校廚餘將由教育局統一發包處理，細節正在跟環保局討論。

國內去年爆發非洲豬瘟疫情，政府追查病毒來源疑似是廚餘飼料，去年底拍板2027年全面禁用廚餘養豬，雖然今年4月6日獲世界動物衛生組織認證非疫國，但政策未因此改變。

負責學校營養午餐的團膳業者表示，學校營養午餐可溯源，是目前少數可用於養豬的廚餘之一，目前有養豬戶幫忙收，暫無壓力，但這個問題2027年就會遇到，希望教育局能協助處理，否則廚餘清運成本勢必會反映餐費。

民進黨桃園市議員黃崇真表示，各校新學期的營養午餐即將評選招標，會擔心團膳業者處理廚餘的成本壓縮到午餐品質。另外，去年疫情期間處理校園廚餘時，為了減少廚餘量，有要求學校做油水分離，分離出的油水多直接排放，可能有汙染疑慮，此部分未來也應注意。

教育局表示，營養午餐標案原本有約定廚餘由承包的團膳業者自行處理，配合中央禁用廚餘養豬政策，市府已編列3千萬元預算，由教育局統籌招標，尋找合法清運業者每日到校載送廚餘至環保局指定生質能中心進行去化。目前標案還在規畫，為使各校營養午餐標案順利進行，廚餘標案預計7月完成發包，未來營養午餐與廚餘清運費用會完全脫鉤，不會有排擠效應。

桃園 營養午餐

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