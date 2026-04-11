聽新聞
0:00 / 0:00
高雄國中生單車遭同學拆解當街被推打 同校生看熱鬧、動手學生下場曝
高市某國中李姓男學生前天傍晚放學時，和陳姓、呂姓同學口角，李生單車遭2人拆解嘲笑並當街推打，過程被其他學生PO網；影片中，不少同校生看熱鬧，讓網友批「現在的學生真糟糕」；警方指，事後動手學生協助還原單車，李生不願追究，已通報校安處置。
網路社群Threads有網友貼出一段學生當街被打的影片，貼文指「某國中現在的學生真糟糕」。影片讓不少網友怒斥「一群咖小，仗人多才敢欺負人」、「只能欺負普通學生」、「懦夫行為」、「兩個年輕人在馬路上武術切磋」。
轄區左營警分局表示，當時接獲民眾報案，指有學生單車被人拆解在街頭被欺負，警網趕抵處置。
經警方了解，李姓男學生（15歲）因先前和同校黃姓男同學因口角曾發生推擠情事，李男曾找陳姓和呂姓男同學壯大聲勢，後事情落幕，但李生似乎對於結果不滿意，當天放學後和陳、呂抱怨，引發2人不滿。
呂、陳2人因一時好玩，當下將李生的單車拆解、推擠李生嬉鬧，後警方將陳、呂2人找來，並通知李男家長到場；陳、呂2人協助將李生被破壞的單車組裝恢復原狀，李生表示不予追究。
由於涉及校安情事，警方通知校方及老師介入處理，並進行校安通報及兒少保護通報。
【編輯推薦】
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪低年級為何不能用自動鉛筆？老師親揭兩大原因：不禁用真的會後悔
▪捨國立電機選私大數資！家長頻遭質疑嘆「很差嗎」 網：別在意他人目光
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。