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高雄國中生單車遭同學拆解當街被推打 同校生看熱鬧、動手學生下場曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市左營區國中生單車遭同學拆解被當街推打，警方獲報到場處理。圖為左營分局外觀（示意圖）。本報資料照
高雄市左營區國中生單車遭同學拆解被當街推打，警方獲報到場處理。圖為左營分局外觀（示意圖）。本報資料照

高市某國中李姓男學生前天傍晚放學時，和陳姓、呂姓同學口角，李生單車遭2人拆解嘲笑並當街推打，過程被其他學生PO網；影片中，不少同校生看熱鬧，讓網友批「現在的學生真糟糕」；警方指，事後動手學生協助還原單車，李生不願追究，已通報校安處置。

網路社群Threads有網友貼出一段學生當街被打的影片，貼文指「某國中現在的學生真糟糕」。影片讓不少網友怒斥「一群咖小，仗人多才敢欺負人」、「只能欺負普通學生」、「懦夫行為」、「兩個年輕人在馬路上武術切磋」。

轄區左營警分局表示，當時接獲民眾報案，指有學生單車被人拆解在街頭被欺負，警網趕抵處置。

經警方了解，李姓男學生（15歲）因先前和同校黃姓男同學因口角曾發生推擠情事，李男曾找陳姓和呂姓男同學壯大聲勢，後事情落幕，但李生似乎對於結果不滿意，當天放學後和陳、呂抱怨，引發2人不滿。

呂、陳2人因一時好玩，當下將李生的單車拆解、推擠李生嬉鬧，後警方將陳、呂2人找來，並通知李男家長到場；陳、呂2人協助將李生被破壞的單車組裝恢復原狀，李生表示不予追究。

由於涉及校安情事，警方通知校方及老師介入處理，並進行校安通報及兒少保護通報。

年輕人 高市 單車

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