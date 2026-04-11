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家中漏水靈感 基隆銘傳國中「電阻式漏水警示」獲國際發明展金牌

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
銘傳國中金牌獎作品電阻式漏水警示系統。圖／基隆市政府提供
銘傳國中金牌獎作品電阻式漏水警示系統。圖／基隆市政府提供

基隆市學生在「2026年IEYI世界青少年發明展」傳捷報，共獲1金7銀10銅佳績，銘傳國中3位學生共同研發「電阻式漏水警示系統」獲得金牌獎，學生靈感來自日常生活家中漏水問題，因此利用水的導電性搭配放大電路，設計出早期偵測系統。

IEYI世界青少年發明展強調跨領域整合與生活問題解決能力，學生須從觀察生活需求出發，透過科學原理、工程設計與創意思考提出具體方案，透過專題探究、實作驗證及團隊合作，引導學生將知識轉化為解決真實問題的能力。

銘傳國中3位學生共同研發「電阻式漏水警示系統」獲得本屆競賽金牌獎，團隊觀察日常生活中漏水問題常因未能及時發現而造成損失，學生利用水的導電性搭配放大電路，設計出早期偵測系統。

學生說，研發過程中，一度在水管接頭的偵測技術上遭遇瓶頸，老師建議下嘗試以導電銅漆包覆接頭外部，成功提升裝置穩定度，最終克服難題。

教育處表示，基隆推動創客教育，除建置創客教室外，亦透過教學補給站等計畫，補充雷雕機、紙雕機、3D列印機、創意積木等相關設備，讓學生可以有更優質發揮創意的空間，近年來基隆學子多次從國際發明賽事中脫穎而出，有作品受到廠商青睞現場討論商品化，也有申請多項作品專利。

教育處徐嬿立處長表示，今年獲獎作品涵蓋智慧安全、永續環保、生活便利與公共服務創新等多元面向，學生能將科技應用於城市與社會需求，將持續深化科技教育與創新實作課程，結合在地議題與國際視野，培養學生主動探究、跨域整合與解決問題的能力，讓基隆學子在全球舞台發光發熱，展現基隆教育的創新能量。

團隊 基隆 漏水

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