社會情緒學習首部曲 汐止區東山國小學童遊戲中學習

四月兒童月，汐止區東山國小規劃SEL社會情緒學習系列活動，首部曲透過一系列精心設計的闖關活動，讓孩子們在遊戲中學習社會情緒學習的重要性，培養情感智力與社交能力，這項活動不僅是對孩子們的祝福，更是對成長過程中的一種引導，讓孩子們在快樂中學習，並在互動中建立友誼。

本次活動亦透過新育－KCCV（即新覺知、新動能、新創意和新價值）這四個面向，啟發孩子們的敏捷覺察與自信態度，並鼓勵他們在實踐中轉化潛能，最終實現自我價值。而活動的設計包含多個闖關項目，每個項目都與SEL的核心主題緊密相連，讓孩子們在活動中內化這些概念，在遊戲中實踐SEL的五大核心能力。

首先這一關是自我覺察與人際技巧設計的【閱讀小偵探】關卡，透過「情緒調色盤」尋找與心境相符的書籍，練習與內在對話；自我管理設計的【我是跳繩王】與【英語我最行】，則是在跳繩活動中，學習遵守規則與調節情緒，練習在干擾中維持專注以突破自我，還有在英語解密挑戰時，則在有限次數的壓力下磨練耐心，學習的是衝動控制與壓力管理能力。

社會覺察：【防災小尖兵】與【交通小蜜蜂】則是從模擬災害應變，練習基本救命技能、1991報平安留言平台，延伸至對公共規範與環境風險的辨識，強化對社會安全的責任感，還有負責任的決定：【營養小學堂】則是在遊戲過程中，建立起對個人健康負責的態度，學習在日常生活中做出更有品質的飲食選擇。

東山國小校長黃丞傑表示，透過本次結合SEL闖關活動，希望讓每個孩子都能感受到學校的關懷與支持，並在快樂中學習，互動中建立友誼，在未來生活中能更好地面對挑戰。我們期待每個孩子都能在這個充滿愛與關懷的環境中，健康快樂地成長。

東山國小學生說，玩的其中一個關卡，就是不能說話，用眼神或是自己的情緒表達，排出身高跟生日的順序，在這個遊戲學會如何控管自己的情緒，用除了說話的方式跟對方溝通。