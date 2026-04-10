課本也走動漫風？國中國文課本封面設計大變身 網友評價不一

一本書要吸引人，封面是最直接的第一眼接觸。有一名女網友發現現在國中生的課本封面設計和以往大不相同，充滿濃濃的日系插畫風格，反而更有青春活潑氣息，而照片也引發不少討論，有人覺得勾起學生時期的回憶，但也有人直言畫風和國文沒什麼關聯。

原PO在Dcard以「現在國中生的課本長這樣」為題發文，她分享了好幾張國文課本封面的照片，有校園園遊會、拍大頭貼、雨後散步、騎腳踏車遊玩、畢業典禮等不同場景。不同於以往的設計，這些封面反而帶有日系插畫的氣息，色調相當柔和，人物也很有漫畫風格，讓不少人看了非常喜歡，直呼很有青春的感覺。

貼文引起正反兩極評論，有人大讚風格很清新又青春，「怎麼感覺好有日本動漫電影的畫風」、「這種封面如果考完試要回收課本，我會留起來做紀念」、「好有新海誠的感覺哦」、「這位繪師很厲害，很會抓光影」、「重點是很有氛圍和故事性」、「好看到哭，太美了」、「超棒的，動漫感十足的圖片」、「這讓我想起高中朋友們一起去拍貼、玩鬧和園遊會的回憶」。

但也有網友不以為然，「圖很好看，但沒什麼國文的氛圍，猛一看圖沒辦法馬上知道那是哪一科的課本」、「不管畫的多好看，打開都很賭爛」、「好看是好看，但根本就是文不對題，到底跟國文有什麼關聯？」、「不太喜歡這個畫風，課本封面應該不要有明顯『個人風格』，這樣很像強迫大家接受這個作品」、「這個畫風也不會讓我比較想上課」。

康軒出版社在官方臉書發布消息表示，康軒國文邀請插畫家Amo阿歾為國文六冊課本繪製全新封面，透過插畫家擅長的故事性繪製手法，為課本注入全新的想像與情感，也讓學生在翻開課本之前，便能透過感受、想像與共鳴，慢慢地靠近文字的世界。