快訊

農業部改公告制、採雙軌購藥…開會無共識 動物用藥新制暫緩上路

行凶還發行新歌！加害者拍片自首 認了當眾活活打死名導演

鄭麗文提「兩岸都是中國人」…綠議員追問是否認同？蔣萬安1句話回擊

聽新聞
0:00 / 0:00

桃副市長設計小學80周年logo 看見魯冰花、農產、文學

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇俊賓為三和國小設計80周年ligo。圖／蘇俊賓臉書
蘇俊賓為三和國小設計80周年ligo。圖／蘇俊賓臉書

桃園市龍潭區三和國小今年建校80周年，校慶識別符號、標誌（logo）是副市長蘇俊賓的作品，國小位在三洽水具歷史文化的地點，學生不到80人，他在臉書說明logo融入魯冰花、桐花等元素，也分享設計的原由和緣分。

蘇俊賓表示，前陣子收到三和國小家長的訊息，提到偏鄉小學招生不易，但是老師與家長會們卻充滿熱誠，希望他也可以參與校慶80周年活動，幫忙設計紀念圖騰，一方面鼓勵學生，一方面可以幫忙招生。

蘇俊賓深感責任重大，一開始沒有把握，未立刻答應。不過當他深入了解學校背景後，發現三和國小歷史豐富，腦中逐漸浮出有趣的圖案，日前完成作品送給學校。

他表示，三和國小學區是著名的魯冰花故鄉，而台灣文學大師鍾肇政的父親鍾會可，也是光復後三和第一位校長，歷史、人文與土地情感交織，促使他將「桃園秘境」三洽水的元素作為創作靈感，完成80周年校慶圖騰。

蘇俊賓設計的logo巧妙融入在地特色，包括魯冰花、苦茶花、油桐花、火龍果、筊白筍與稻米等在地農產意象，甚至加入台灣萍蓬草與多樣生態元素，也呼應了鍾肇政留下的文化記憶。

他更將孩童描繪其中，營造像童話「傑克與魔豆」般的冒險氛圍，展現三和國小自然環境中的活力與想像。

作品送交學校，蘇俊賓在臉書分享貼文，引起大量回響，在地議員徐玉樹留言感謝蘇俊賓為三和國小精心創作這幅美麗的畫作，校長桂景星、家長會長廖緗翎也留言感謝，並趁機幫學校招生。

三和國小預估下學年可能只有兩位新生入學，因此歡迎大家多送孩子來就讀，這裡還不時可見大冠鷲、台灣藍鵲與穿山甲等野生動物，而且是近距離觀察，有最豐富的環境。學校還打趣跟蘇俊賓預約參加往後的100年、甚至是120周年校慶。

也有網友留言「太美了！如果有做成周邊都想買了」、「教育是最美的投資，謝謝蘇副市長」．「好美，感動哭」。也有網友直呼，這樣的溫度「AI絕對做不出來」。

在地的閱過山丘有機書店創辦人，同時也是設計師的胡佩寰也來留言說，這幅80字型樹藤傳達的綠意盎然及自然活力，生態豐富，整體的細膩質感跟創意讓人讚嘆，並笑稱請蘇俊賓留口飯給她們。

蘇俊賓表示，桃園許多偏鄉的小學辦學非常認真，學校人數雖然不多，但是各有特色，這些學校也有著許多其他地方看不到的資源和特色，期待這些學校能夠有更高的能見度，也吸引理念相同的家長來選擇。

桃園 蘇俊賓 魯冰花

延伸閱讀

部落孩子跨校交流 汐止區白雲國小分享數位科技體驗

雲林招生困境 小一新生4240人再創新低

雲林偏鄉11國小搶74新生出奇招 3餐免費、日顧12小時還有入學金

屏東閱讀力大爆發 4所學校獲閱讀磐石獎創最佳紀錄

相關新聞

花蓮調升國中小課後鐘點費 教育界肯定但一事「美中不足」

為解決中央調漲兼任及代理教師鐘點費後形成的「加班比上班鐘點費還低」的不合理現象，花蓮縣府宣布本學期調升國中小課後鐘點費2成，每年經費約700萬元。首先反映此事的花蓮教育界肯定，但認為美中不足，呼籲將縣內幼兒園教保員、花蓮體中人員課後鐘點費也納入調升。

課本也走動漫風？國中國文課本封面設計大變身 網友評價不一

一本書要吸引人，封面是最直接的第一眼接觸。有一名女網友發現現在國中生的課本封面設計和以往大不相同，充滿濃濃的日系插畫風格，反而更有青春活潑氣息，而照片也引發不少討論，有人覺得勾起學生時期的回憶，但也有人直言畫風和國文沒什麼關聯。

嘉義之光輔仁中學2高中生勇奪FTC台灣冠軍 4月底前進美國世界賽

嘉義市學子國際舞台發光發熱，天主教私立輔仁中學高中部一年級學生郭家勝、林敬凱，參加今年台灣FTC（FIRST Tech Challenge）機器人大賽台灣選拔資格賽勇奪冠軍，日前代表台灣前往立陶宛參加FTC國際邀請賽勇奪第2名，展現驚人實力，預計4月底代表台灣赴美國休士頓參加FTC世界大賽，為國爭光。

國中教師郭功臣首次本土語創作 就獲雙料第一

桃園市南崁國中的地理教師郭功臣沒有文學創作背景、第一次提筆寫作，就一舉拿下教育部客語文學獎教師組現代詩、短篇小說雙料第一，意外脫穎而出，也讓評審與外界驚豔，他表示，自己想成為本土語言的火種，接下來還想用台語甚至阿美語創作。

雲林招生困境 小一新生4240人再創新低

雲林一一五學年度國小一年級新生十八日統一報到，共四二四○人再創新低，許多學校面臨招生困境，四湖鄉預估新生僅七十四人，但鄉內十一所小學，學校紛紛祭出誘因，包括課後照顧及才藝班免費，也有村長自掏腰包發獎學金助招生。

屏東3人上雄中科學班 兩國中增資優班

屏東縣立明正國中、中正國中是縣內人數最多前兩大校，也是今年縣內唯二有學生錄取高雄中學科學班學校。中正國中數理資優班從二○一五年成立至今，幾乎每年都有一到兩名學生考上雄科班，師生比充足，一一五學年數資班新增一班；明正國中除社團性質科學研究社，一一五學年度新增不分類資優資源班可招收十三名學生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。