桃副市長設計小學80周年logo 看見魯冰花、農產、文學

桃園市龍潭區三和國小今年建校80周年，校慶識別符號、標誌（logo）是副市長蘇俊賓的作品，國小位在三洽水具歷史文化的地點，學生不到80人，他在臉書說明logo融入魯冰花、桐花等元素，也分享設計的原由和緣分。

蘇俊賓表示，前陣子收到三和國小家長的訊息，提到偏鄉小學招生不易，但是老師與家長會們卻充滿熱誠，希望他也可以參與校慶80周年活動，幫忙設計紀念圖騰，一方面鼓勵學生，一方面可以幫忙招生。

蘇俊賓深感責任重大，一開始沒有把握，未立刻答應。不過當他深入了解學校背景後，發現三和國小歷史豐富，腦中逐漸浮出有趣的圖案，日前完成作品送給學校。

他表示，三和國小學區是著名的魯冰花故鄉，而台灣文學大師鍾肇政的父親鍾會可，也是光復後三和第一位校長，歷史、人文與土地情感交織，促使他將「桃園秘境」三洽水的元素作為創作靈感，完成80周年校慶圖騰。

蘇俊賓設計的logo巧妙融入在地特色，包括魯冰花、苦茶花、油桐花、火龍果、筊白筍與稻米等在地農產意象，甚至加入台灣萍蓬草與多樣生態元素，也呼應了鍾肇政留下的文化記憶。

他更將孩童描繪其中，營造像童話「傑克與魔豆」般的冒險氛圍，展現三和國小自然環境中的活力與想像。

作品送交學校，蘇俊賓在臉書分享貼文，引起大量回響，在地議員徐玉樹留言感謝蘇俊賓為三和國小精心創作這幅美麗的畫作，校長桂景星、家長會長廖緗翎也留言感謝，並趁機幫學校招生。

三和國小預估下學年可能只有兩位新生入學，因此歡迎大家多送孩子來就讀，這裡還不時可見大冠鷲、台灣藍鵲與穿山甲等野生動物，而且是近距離觀察，有最豐富的環境。學校還打趣跟蘇俊賓預約參加往後的100年、甚至是120周年校慶。

也有網友留言「太美了！如果有做成周邊都想買了」、「教育是最美的投資，謝謝蘇副市長」．「好美，感動哭」。也有網友直呼，這樣的溫度「AI絕對做不出來」。

在地的閱過山丘有機書店創辦人，同時也是設計師的胡佩寰也來留言說，這幅80字型樹藤傳達的綠意盎然及自然活力，生態豐富，整體的細膩質感跟創意讓人讚嘆，並笑稱請蘇俊賓留口飯給她們。

蘇俊賓表示，桃園許多偏鄉的小學辦學非常認真，學校人數雖然不多，但是各有特色，這些學校也有著許多其他地方看不到的資源和特色，期待這些學校能夠有更高的能見度，也吸引理念相同的家長來選擇。