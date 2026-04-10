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嘉義之光輔仁中學2高中生勇奪FTC台灣冠軍 4月底前進美國世界賽

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市天主教私立輔仁中學高中部一年級學生郭家勝、林敬凱，參加今年台灣FTC（FIRST Tech Challenge）機器人大賽台灣選拔資格賽勇奪冠軍，日前代表台灣前往立陶宛參加FTC國際邀請賽勇奪第2名。圖／嘉市府提供
嘉義市天主教私立輔仁中學高中部一年級學生郭家勝、林敬凱，參加今年台灣FTC（FIRST Tech Challenge）機器人大賽台灣選拔資格賽勇奪冠軍，日前代表台灣前往立陶宛參加FTC國際邀請賽勇奪第2名。圖／嘉市府提供

嘉義市學子國際舞台發光發熱，天主教私立輔仁中學高中部一年級學生郭家勝、林敬凱，參加今年台灣FTC（FIRST Tech Challenge）機器人大賽台灣選拔資格賽勇奪冠軍，日前代表台灣前往立陶宛參加FTC國際邀請賽勇奪第2名，展現驚人實力，預計4月底代表台灣赴美國休士頓參加FTC世界大賽，為國爭光。

輔仁中學校長李國榮表示，郭家勝與林敬凱長期投入機器人領域，從基礎學習到進階競賽，累積相當豐厚的經驗。郭家勝自幼接觸LEGO機器人，國小時即參與FLL及EV3等競賽並屢獲佳績，國中階段加入台灣機器人教育聯盟後持續精進設計能力，並於WRO等賽事中表現亮眼，更曾在美國休士頓FTC世界賽中獲得機器人設計獎第2名。

升上高中後，2人成為團隊主力，資格賽奪冠後，再度代表台灣出征國際賽，不僅勇奪亞軍聯盟獎，也拿下最佳設計獎，成果豐碩。李國榮表示，2名學生能有傑出表現，除自身努力，也賴學校師長與家長會長期支持栽培。輔仁家長會特別致贈獎勵金，鼓勵學生持續精進，期待2人在世界賽再創佳績，讓世界看見嘉義市學子的創意與實力。

市長黃敏惠表示，嘉市秉持「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」教育願景，推動科技教育與國際交流，打造多元學習環境，讓學生得以發揮潛能。透過機器人競賽，不僅培養學生邏輯思維與實作能力，更激發創新研發精神，幫助學生與國際接軌、拓展視野。

教育處長郭添財指出，學生在繁忙課業仍能兼顧專業培訓並取得佳績，實屬不易，展現高度自律與對科技領域的熱情。透過國際賽事與各國選手交流，不僅能提升專業能力，也有助於培養跨文化溝通與團隊合作能力，對未來投入半導體、自動化與人工智慧等產業具有深遠助益。

嘉義市天主教私立輔仁中學高中部一年級學生郭家勝、林敬凱，參加今年台灣FTC（FIRST Tech Challenge）機器人大賽台灣選拔資格賽勇奪冠軍，日前代表台灣前往立陶宛參加FTC國際邀請賽勇奪第2名。圖／嘉市府提供
嘉義市天主教私立輔仁中學高中部一年級學生郭家勝、林敬凱，參加今年台灣FTC（FIRST Tech Challenge）機器人大賽台灣選拔資格賽勇奪冠軍，日前代表台灣前往立陶宛參加FTC國際邀請賽勇奪第2名。圖／嘉市府提供

嘉義市天主教私立輔仁中學高中部一年級學生郭家勝、林敬凱，參加今年台灣FTC（FIRST Tech Challenge）機器人大賽台灣選拔資格賽勇奪冠軍，日前代表台灣前往立陶宛參加FTC國際邀請賽勇奪第2名。圖／嘉市府提供
嘉義市天主教私立輔仁中學高中部一年級學生郭家勝、林敬凱，參加今年台灣FTC（FIRST Tech Challenge）機器人大賽台灣選拔資格賽勇奪冠軍，日前代表台灣前往立陶宛參加FTC國際邀請賽勇奪第2名。圖／嘉市府提供

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嘉義市天主教私立輔仁中學高中部一年級學生郭家勝、林敬凱，參加今年台灣FTC（FIRST Tech Challenge）機器人大賽台灣選拔資格賽勇奪冠軍，日前代表台灣前往立陶宛參加FTC國際邀請賽勇奪第2名。圖／嘉市府提供

嘉市府教育處長郭添財（左二）代表市長黃敏惠前往輔仁中學，向校長李國榮（右二）及獲獎師生祝賀。圖／嘉市府提供
嘉市府教育處長郭添財（左二）代表市長黃敏惠前往輔仁中學，向校長李國榮（右二）及獲獎師生祝賀。圖／嘉市府提供

機器人 立陶宛 嘉義

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