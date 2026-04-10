嘉義之光輔仁中學2高中生勇奪FTC台灣冠軍 4月底前進美國世界賽
嘉義市學子國際舞台發光發熱，天主教私立輔仁中學高中部一年級學生郭家勝、林敬凱，參加今年台灣FTC（FIRST Tech Challenge）機器人大賽台灣選拔資格賽勇奪冠軍，日前代表台灣前往立陶宛參加FTC國際邀請賽勇奪第2名，展現驚人實力，預計4月底代表台灣赴美國休士頓參加FTC世界大賽，為國爭光。
輔仁中學校長李國榮表示，郭家勝與林敬凱長期投入機器人領域，從基礎學習到進階競賽，累積相當豐厚的經驗。郭家勝自幼接觸LEGO機器人，國小時即參與FLL及EV3等競賽並屢獲佳績，國中階段加入台灣機器人教育聯盟後持續精進設計能力，並於WRO等賽事中表現亮眼，更曾在美國休士頓FTC世界賽中獲得機器人設計獎第2名。
升上高中後，2人成為團隊主力，資格賽奪冠後，再度代表台灣出征國際賽，不僅勇奪亞軍聯盟獎，也拿下最佳設計獎，成果豐碩。李國榮表示，2名學生能有傑出表現，除自身努力，也賴學校師長與家長會長期支持栽培。輔仁家長會特別致贈獎勵金，鼓勵學生持續精進，期待2人在世界賽再創佳績，讓世界看見嘉義市學子的創意與實力。
市長黃敏惠表示，嘉市秉持「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」教育願景，推動科技教育與國際交流，打造多元學習環境，讓學生得以發揮潛能。透過機器人競賽，不僅培養學生邏輯思維與實作能力，更激發創新研發精神，幫助學生與國際接軌、拓展視野。
教育處長郭添財指出，學生在繁忙課業仍能兼顧專業培訓並取得佳績，實屬不易，展現高度自律與對科技領域的熱情。透過國際賽事與各國選手交流，不僅能提升專業能力，也有助於培養跨文化溝通與團隊合作能力，對未來投入半導體、自動化與人工智慧等產業具有深遠助益。
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪低年級為何不能用自動鉛筆？老師親揭兩大原因：不禁用真的會後悔
▪捨國立電機選私大數資！家長頻遭質疑嘆「很差嗎」 網：別在意他人目光
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。