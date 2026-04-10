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國中教師郭功臣首次本土語創作 就獲雙料第一

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
桃園市南崁國中的地理教師郭功臣沒有文學創作背景、第一次提筆寫作，就一舉拿下教育部客語文學獎現代詩、短篇小說雙料第一。記者董俞佳／攝影
桃園市南崁國中的地理教師郭功臣沒有文學創作背景、第一次提筆寫作，就一舉拿下教育部客語文學獎現代詩、短篇小說雙料第一。記者董俞佳／攝影

桃園南崁國中的地理教師郭功臣沒有文學創作背景、第一次提筆寫作，就一舉拿下教育部客語文學獎教師組現代詩、短篇小說雙料第一，意外脫穎而出，也讓評審與外界驚豔，他表示，自己想成為本土語言的火種，接下來還想用台語甚至阿美語創作。

郭功臣過去不僅沒有客語創作經驗，甚至連華語寫作的經驗也很少，是名副其實的「新人作家」。在學校支持下，進行教師第二專長本土語進修，此次獲獎的現代詩〈光復〉，靈感來自花蓮縣光復鄉。他去年閱讀花蓮災後重建議題的新聞時很有感觸，將社會氛圍與個人觀察轉化為詩作。當時看到整個社會有一些動盪，就想把這些東西記錄下來。希望透過作品，讓更多人關注相關議題。

另一篇短篇小說〈Liar〉，則取材自代理孕母議題。他說，創作靈感來自立法院對相關法案的討論，以及一名朋友的親身經歷。該名朋友透過代理孕母生子，卻在疫情期間面臨跨國接回孩子的困境，讓他深刻感受到制度與現實之間的落差。

他指出，代理孕母涉及的法律與倫理層面仍有許多待討論之處，不論是異性戀不孕夫妻或同性婚姻家庭，都需要更完善的制度支持。他把身邊發生的故事寫下來，希望社會能有更多討論。

他在學校支持下進修客語與閩南語專長，並計畫未來進一步學習原住民族語。他說，語言要有人講，才會存在。客語及原住民族語等相對少數語言，更需要有人持續學習與使用。他也希望自己能成為一個火種，讓更多人關注並投入本土語言。

閩南語 教育部 台語 桃園 南崁

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