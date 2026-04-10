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竹崎高中機器人隊赴美競賽 奪工程啟發獎晉級世界賽
嘉義縣立竹崎高中機器人競賽代表隊FRC7551今年赴美國紐約參加FRC機器人競賽區域賽，在39支隊伍中脫穎而出，榮獲工程啟發獎，更以競賽積分與獎項積分累計名列前三，締造隊史最佳紀錄，成功取得前進美國休士頓世界賽資格，將與全球600支隊伍同場競技。
教育處長李美華說，竹崎高中機器人競賽代表隊 FRC7551自從2018年成立，多次在國內外競賽獲獎，透過實作學習累積實力，今年首度晉級決賽，在39支隊伍中脫穎而出，成功突圍實屬不易，也感謝駐紐約辦事處賽前到場為台灣隊伍加油，注入信心與活力。
竹崎高中校長蘇淵源說，感謝縣府提供資源與支持，民間善心企業協助添購設備、精進機器人設計，協助建置模擬賽場，提供完善訓練環境，縣府連4年補助國際競賽經費，讓偏鄉學子站上世界舞台，將前進休士頓世界賽，與全球600支隊伍同場競技。
縣長翁章梁說，縣府長期重視科技教育發展，推動國際競賽參與補助計畫邁入第4年，讓嘉義學生無後顧之憂站上國際舞台。近年來，學生在各大國際發明展及機器人競賽屢創佳績，展現深厚實力，竹崎高中FRC7551團隊在紐約賽區脫穎而出，充分展現科學教育成果。
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