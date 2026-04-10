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六連霸不是終點…暨大女壘再戰亞洲盃 許淑華喊話：冠軍留南投

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華接見暨大女壘隊，肯定球隊長期戰績表現，並期勉在埔里舉行的亞洲盃再創佳績。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華接見暨大女壘隊，肯定球隊長期戰績表現，並期勉在埔里舉行的亞洲盃再創佳績。圖／南投縣政府提供

國立暨南國際大學女子壘球隊在114年度大專院校女子壘球聯賽完成六連霸，持續穩坐聯賽霸主地位。南投縣長許淑華接見球隊時表示肯定，並期盼10月在埔里舉行的2026亞洲盃大學女子壘球賽，能由地主隊再度奪冠，將冠軍留在南投。

暨大女壘此次在聯賽中擊敗臺灣體育運動大學等強勁對手封王，不僅延續長期優勢，更寫下六連霸紀錄，並取得2026亞洲盃參賽資格，屆時將於埔里福興球場迎戰國際賽事，亦有多名選手將代表中華隊出征。

暨南大學校長武東星昨天率教練游佩昀及林佩君與選手代表到縣府拜會，球員並致贈簽名壘球與獎牌，象徵榮耀共享。縣府教育處長王淑玲、新聞及行政處長蔡明志、南投縣體育會及壘球委員會相關人員也到場為選手喝采。

許淑華表示，暨大女壘能在強敵環伺下完成六連霸並取得國際賽資格，展現堅實實力與長期訓練成果，令人肯定。她並期盼在地主優勢加持下，於亞洲盃再創佳績，讓冠軍留在南投、讓世界看見南投運動能量。

她指出，為迎接亞洲盃賽事，縣府已投入約3000萬元整修埔里福興壘球場，改善觀眾席、牛棚及球員休息區並增設雨遮等設施，全面提升場地至國際賽事規格。

許淑華強調，未來將持續投入體育資源，包括增加運動訓練推展經費、提升體育獎助學金與參賽補助，並推動學校四級訓練制度及跨校合作機制，完善選手培育與教練養成體系。

取得2026亞洲盃大學女子壘球代表權的暨大女壘隊，包括應屆畢業生柯夏愛、陳妤軒、葉貴萍、陳喜晏、胡品葳、宜禹靜、王妤藍、馬蕎恩等選手，以及教練林佩君、游佩昀，均將代表中華隊出征。

中華隊 許淑華 埔里

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