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竹縣之光！泰雅女孩郭怡萱亞錦賽勇奪拳擊銅牌

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
來自新竹縣五峰鄉泰雅族女將郭怡萱，在女子51公斤級賽事中勇奪銅牌，創下半年內連獲兩面國際賽獎牌的紀錄。圖／縣府提供
來自新竹縣五峰鄉泰雅族女將郭怡萱，在女子51公斤級賽事中勇奪銅牌，創下半年內連獲兩面國際賽獎牌的紀錄。圖／縣府提供

2026年亞洲拳擊錦標賽（亞錦賽）於蒙古烏蘭巴托舉行，來自新竹縣五峰鄉泰雅族女將郭怡萱，在女子51公斤級賽事中勇奪銅牌，創下半年內連獲兩面國際賽獎牌的紀錄。新竹縣長楊文科聞訊，大讚郭怡萱是「竹縣之光，五峰的驕傲」，讓世界看見臺灣，讓國際看見新竹。

楊文科表示，郭怡萱是五峰鄉培育出的傑出子弟，從基層縣賽、全國大賽到進軍國際殿堂，這份無畏挑戰的強韌心志，正是新竹縣推動體育發展、希望傳承給每位選手的核心信念。縣府近年積極投入經費培育體育人才，日漸有所成效，郭怡萱的努力與傲人成績，也成為即將代表新竹縣參加今年全中運選手們的最佳榜樣。

本屆賽事，郭怡萱展現極佳的競技狀態。在八強賽中以3比2的比分力退強敵韓國隊，挺進四強；準決賽雖不敵北韓名將安琴別，仍為我國奪下一面銅牌。運動部長李洋也在賽後第一時間親發賀電肯定，並由駐蒙古代表處王凱右代表代為頒發，嘉許其卓越表現。

指導教練柯文明賽後指出，從去年國際賽、年終賽到本屆亞錦賽，明顯感受到郭怡萱正逐漸適應國際大賽的高張力氛圍，表現日益沉穩。未來教練團將針對比賽細節持續精進，目標是讓她爭取更高等級的積分，並成為世界級的頂尖拳擊手。

教育局長蔡淑貞表示，拳擊這條路充滿艱辛與傷痛，必須保持高度的自律和接受高強度的訓練，但郭怡萱始終沒有放棄。此次與台灣拳后林郁婷、奧運國手黃筱雯、陳念琴等名將同場拚戰，郭怡萱的表現絲毫不遜色。縣府未來將持續挹注資源，優化三級銜接培訓體系，讓更多像郭怡萱一樣的優秀選手能無後顧之憂的自我實現。

奧運 蒙古 新竹縣

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