彰化拳擊人才開花 14選手披國家戰袍出征創歷年紀錄
彰化縣今年有14名選手入選國際拳擊錦標賽暨達卡青奧資格賽國手選拔，彰化縣長王惠美今天嘉勉國手，頒發加菜金與營養品，同時進行授旗儀式，入選國手自5月起將陸續前往烏茲別克、印尼雅加達等地參與國際賽事，期勉選手為國爭光。
王惠美表示，這次共有員林國中7人、彰化藝術高中3人、二林高中4人，3校合計14名選手入選國家代表隊，不僅創下彰化歷年最佳紀錄，入選人數更居全國之冠，展現基層拳擊運動長期深耕的成果。
王惠美也指出，拳擊為台灣重要競技運動，在2024年巴黎奧運奪下1金2銅，近期亞洲錦標賽也由黃筱雯、陳念琴、林郁婷、郭怡萱拿下1金1銀2銅，成績亮眼，成為後進選手的最佳榜樣。她也感謝校長、教練及師長的付出，成為選手最堅強後盾。
員林國中選手賴禹皓表示，感謝教練與家長支持，將在烏茲別克賽事全力發揮訓練成果，為國家及彰化爭取佳績，持續朝更高目標邁進。彰化藝術高中選手盧柏宇則說，期盼未來能為台灣奪牌，除依照教練課表訓練外，假日也會加強重量訓練精進實力。二林高中洪辰寧表示，入選2026卡達青奧資格賽及U19代表隊感到榮幸，7月將赴雅加達參賽，盼能打出理想表現，並在艱辛訓練中持續穩定自我狀態。
教育處表示，運動人才培育仰賴長期制度投入，縣府近年推動「體育三級培訓制度」，從國小扎根、國中銜接到高中精進，建立完整培育體系，在升學與發展方面，也強化體育班銜接，引進專業教練與運動科學支援，提升競技實力；硬體建設則推動「八大生活圈全民運動館」計畫，透過制度與場館雙軌並進，逐步打造完整運動發展體系，朝「運動大縣」目標邁進。
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