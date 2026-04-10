AI世代來了！全國350位學生齊聚台東比拚程式創意

由教育部主辦、國立台北教育大學規畫的「全國中小學資訊應用競賽115年度貓咪盃」，今天上午在台東東大附小登場，吸引全國171隊、約350名國中小學生齊聚參賽，場面熱鬧。

縣長饒慶鈴出席開幕時表示，歡迎全國各地的學生來到擁有山海特色的台東，一起參與結合創意、邏輯與團隊合作的資訊競賽，也期許選手們能用程式語言交流想法，透過創意展現未來科技力。

「貓咪盃」競賽主要希望學生能從生活出發，觀察問題並訓練思考解決方式，再透過美國麻省理工學院（MIT）開發的Scratch程式工具，把想像力轉化成動畫或互動遊戲作品。

開幕活動中，饒慶鈴與教育部資訊及科技教育司副司長邱仁杰，一同啟動象徵台東特色的「熱氣球」意象，象徵全國學生展開一段以創意與科技為動力的學習旅程。

饒慶鈴強調，這樣的科技應用精神，也同樣延伸到教育現場，希望讓偏鄉與都市的學習機會拉近距離，透過資訊教育讓孩子在AI時代具備競爭力。

教育處長蔡美瑤表示，這次賽事由縣內多所學校共同協力籌備，從場地、設備到動線都事前規畫，希望讓參賽選手有最順暢的競賽環境。

她也指出，活動當天上午進行國中生活應用組比賽，下午則由國小組接續登場，除了競技之外，也是一場跨縣市資訊教育交流的機會。

由教育部主辦、國立台北教育大學規畫的「全國中小學資訊應用競賽115年度貓咪盃」，今天上午在台東東大附小登場。圖／台東縣政府提供