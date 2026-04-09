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光點重症病童畫展 淡水區天生國小傳遞愛與勇氣
淡水區天生國小舉辦「中華光點兒童生命教育畫作巡迴特展暨生命教育講座」，在校園內的「愛閱館」進行為期三天的畫展，展出23位重症病童的精彩畫作。校方更針對低中高年級安排了三場「生命教育與特教宣導」講座，讓這群與病魔搏鬥的小畫家，用畫筆勾勒出對生命的熱愛與渴望，感動了無數師生。
天生國小校長陳月華表示，這不只是一場畫展，更是一次深刻的生命教育。願這場心靈饗宴能讓孩子更懂得珍惜所有，做好自己的本分事，並學習去理解、關懷別人，讓校園成為一個友善共好的環境。家長會長謝欣洋也對活動表達肯定，認為透過畫展和故事，能啟發孩子思考生命的價值，讓孩子發現自己擁有的如此豐富，進而在人生道路上做出正確的選擇與努力。
為了讓這份正能量循環，校方特別規畫了「愛的傳遞」活動。學生在欣賞完畫作後，紛紛領取小卡片寫下鼓勵與讚美的文字。這些卡片將交由志工轉交給畫作作者，讓身處病房的重症病童感受到來自社會的關懷，將這份愛化作對抗病魔的勇氣。中華光點兒童重症輔助協會表示，透過這次巡迴特展，期許能帶領孩子體悟「珍惜」與「感恩」，在孩子心中種下關懷他人的種子，共同營造溫暖的共好社會。
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