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部落孩子跨校交流 汐止區白雲國小分享數位科技體驗

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
南投仁愛國小與汐止白雲國小跨校交流，提供學子難得的學習體驗。圖／觀天下有線電視提供
南投仁愛國小與汐止白雲國小跨校交流，提供學子難得的學習體驗。圖／觀天下有線電視提供

今年寒假，汐止區白雲國小前往南投仁愛國小體驗賽德克文化，這一次則是部落孩子回訪，白雲國小以豐富的科技實作與團隊合作課程為主軸，包括無人機與VR體驗，讓兩校學子在充滿歡笑與驚奇的互動中，共同體驗了一場難忘的數位科技饗宴。

特色校園巡禮，為交流揭開序幕，進入校園映入眼簾的是白雲國小地標-全台唯一擁有戰機的小學，遠從南投來的學伴們看到矗立於校園的真實戰機，都既驚訝又羨慕，接著則是無人機與VR雙主軸，打造沉浸式學習體驗。

本次交流的最大亮點，莫過於數位科技實作課程，「白雲無人機」課程，打破傳統教室框架，讓學伴們親自體驗無人機的實際操作，了解無人機在農業軍事民生生活的用途，在嘗試起飛與穿梭中培養空間感與運算思維。緊接著「白雲VR新視界」則將學習場域延伸至圖書館，學生們戴上VR頭盔解鎖各項虛擬任務，透過沉浸式的虛擬實境技術，探索超越課本的新視界。白雲國小VR頭盔特色在於延伸校園戰機課程，模擬飛行員視野，認識校園特色景點及社區中研院，白雲舊校址以及南港經貿交通風貌。

白雲國小校長施富有提到，白雲國小跟中華數位人文關懷協會已經合作18年，今年跟南投縣的仁愛國小一起做數位家庭的交流參訪活動，白雲國小在1月25日到1月30日，已經到南投縣仁愛國小跟他們做交流過，這次是他們來白雲國小做回訪，所以，也將在學校資訊科技，例如空拍機、還有學校積極發展的機關王的課程，分享給仁愛國小的小朋友，讓他們也能體驗到，白雲國小在地特色課程的文化。

南投縣仁愛國小校長沈慧美指出，這個計劃是針對都會區跟偏鄉，尤其是原住民學校，做一個學生之間的交流，在針對小朋友部分，可以彼此學習雙方的文化，尤其是在不同的文化背景，都會區的孩子，可以體驗到部落孩子怎麼跟大自然學習，那我們部落的孩子來到都會區，看看都會區學生怎麼學習，這是非常棒的一個學習體驗。

白雲國小學生說，覺得交流很有趣，可以跟不同地方的學生一起玩，這次他們來回訪，也帶他們認識自己學校的特色，還有之前到仁愛國小也有體驗部落文化。

南投縣仁愛國小學生也說，操作無人機很好玩，因為是第一次接觸無人機也自己操控，很開心參加這次的交流活動，可以知道白雲國小特色課程，也體驗很多活動，尤其很喜歡白雲國小的校園，有小火車還有戰機。

南投縣 校園 無人機

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