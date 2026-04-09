板橋海山高中展現公民力 爭取擴增YouBike造福社區通勤

新北市立海山高級中學透過「公民探究實作」課程，引導學生關心生活周遭的公共議題，並實際採取行動解決問題。近期，學生團隊發現校園周邊YouBike車輛長期不足，影響通勤便利，因此展開調查與倡議行動，成功促使周邊YouBike數量由原本101輛增加至205輛，大幅改善尖峰時段「一車難求」的情況，也讓社區居民一同受惠。

指導老師謝榕庭表示，希望學生不只是學習課本知識，更能將所學運用在生活中，培養解決問題的能力。因此課程結合公民行動，讓學生從觀察問題、提出方案到實際行動，完整參與公共事務。

參與計畫的學生孫仲廷分享，團隊在日常通勤中發現YouBike供不應求，便決定以此作為行動主題。過程中除了進行實地調查，也透過里長協助辦理會勘，並向交通局、區公所及營運單位反映需求。經過兩個多月努力，學校周邊站點陸續完成增設，數量成功翻倍成長。

另一位學生翁藝軒表示，現在YouBike數量增加，希望讓更多居民知道這項好消息。過去不少師生與民眾因車輛不足而改用步行，如今已有更多車輛可供使用。學生也主動到里辦公處，以國語、台語與英語進行廣播宣導，鼓勵大家多加利用這項便利又環保的交通工具。

海山高中校長葉俊士表示，這次行動不僅改善通勤問題，也展現學生關心在地、勇於實踐的行動力。透過課程設計，讓學生從在地出發，培養觀察與參與社會的能力，為未來成為積極公民奠定基礎。