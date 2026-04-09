平溪國中攜手新匠堂 匠人進校教水電
技職教育走進偏鄉校園，讓孩子從動手實作中看見自己的可能！平溪國中今(9)日攜手新匠堂公益協會舉行「家庭水電與技職傳承實作課」，由專業匠人團隊進校授課，以日常生活中最實用的家庭水電為主題，帶領學生在「做中學、學中做」的過程中累積能力與自信。不僅學會一技之長，也為未來職涯探索開啟更多可能。
課程由「前宅水電」梁師傅領軍，邀集鐵工、木工、水泥工等多元職類匠人共同參與，並結合超過30位專業水電師傅與10家五金廠商協力支持。課程內容涵蓋電動工具安全操作、PVC水管配管、水龍頭安裝，以及插座面板與燈具安裝等，從基礎認識到實際操作，循序引導學生建立紮實的生活技能。現場同時展示多款專業工具設備，讓學習情境更加貼近真實工作現場。
新匠堂公益協會理事長任飛竑表示，協會成立的初衷，是希望將專業技術與匠人精神傳承給下一代。技職不只是技能的學習，更是一條能以專業翻轉人生、用雙手創造價值的道路。透過這樣的實作課程，期待讓孩子看見自身潛力，建立對未來的信心。
平溪國中校長葉菁表示，學生多為住宿生，學校除學業外，也肩負生活照顧與陪伴的責任，因此生活技能的培養格外重要。此次課程讓學生從陌生工具到能獨立完成作品，不僅提升實用能力，更在過程中逐步建立自信心，為未來發展奠定良好基礎。
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