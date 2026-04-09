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台東利卡夢音樂會4/11登場 朱宗慶打擊樂團演出

中央社／ 台東縣9日電

第28屆「利卡夢．梅之宴戶外音樂會」將於11日下午在台東利嘉國小梅園舉行，今年邀請成軍40週年的朱宗慶打擊樂團擔綱演出，首度以打擊樂形式登上梅園舞台。

發起這項音樂會的前利嘉國小校長張中元表示，「利卡夢．梅之宴戶外音樂會」自1999年創辦以來已邁入第28年，由利嘉國小、民間社團台東愛樂室內樂團、台東縣藝術人文教育發展協會，以及台東縣政府與卑南鄉公所共同推動。

在公部門、企業與文化界的長期支持下，「利卡夢．梅之宴」逐漸發展為台東極具代表性的文化藝術活動之一，也成為結合自然、人文與音樂的地方文化品牌。

張中元表示，20多年來「利卡夢．梅之宴」邀請過眾多國內外知名音樂家登台演出，包括國際小提琴家諏訪內晶子、庄司紗矢香、金本索里，以及法國鋼琴家尚－艾夫．巴佛傑（Jean-Efflam Bavouzet）等人；台灣音樂家則有胡乃元、陳冠宇、曾宇謙、魏靖儀、林品任等。

此外，參與演出的樂團也包括國家交響樂團、國立台灣交響樂團、灣聲樂團與台灣絃樂團等，使這座位於山林中的戶外舞台呈現出媲美國家音樂廳的藝術水準，成為台東文化的一段動人傳奇。

利嘉國小校長林庭瑤表示，今年「利卡夢．梅之宴戶外音樂會」將於11日下午2時在台東縣卑南鄉利嘉國小梅園舉行，此次特別邀請成軍40週年的朱宗慶打擊樂團擔綱演出，首度以打擊樂形式登上梅園舞台，為山林中的音樂會帶來嶄新的節奏能量。

音樂 音樂會 樂團

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