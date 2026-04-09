電桿電箱全移除！台南海佃國小通學步道改善安全又綠意盎然
台南市校園通學環境改善再加一，安南區海佃國小過去人行道上路燈、電桿、消防栓及電箱等設施影響行走空間，經全面遷移並重新鋪設地磚後，步道變得寬敞平坦，提供學生與行人更安全、友善的通行環境。沿途綠意與景觀設計相互融合，讓孩子從家到校一路安心順暢，也為社區民眾日常通行增添舒適與愉悅感。
海佃國小校長郭芳朱表示，海佃國小通學步道北起郡安路五段、南接安富街全長319公尺，是串聯海佃國中、溪東路親子公園、育樂公園與社區的重要動線。改善後的步道平坦、寬闊，沿路景觀綠意盎然，創造視覺美感享受，讓感官愉悅心情舒緩，也讓走一段路上學成為放鬆舒適的行走體驗，讓孩子在友善環境中培養穩定情緒，安心成長。
台南市市在各局處、所轄公私立學校及民意代表通力合作下，2019年至今已核定改善102所學校，投入經費13.3億元，進行學校週邊通學步道及交通環境規劃改善，輔以增加照明、標線重新繪製、交通號誌調整等策略，打造兼顧人本、美感、永續的安全通學環境。
教育局長鄭新輝指出，守護學童通學安全是市府持續努力的重點，協助各校積極爭取中央「永續提升人行安全計畫」資源，依據家長接送型態、交通事故樣態及學童通行習慣，採取圍牆退縮拓寬人行道、設置標線型人行道、內部化接送區及移設障礙物等方式，提升整體通行品質，確保行人擁有安全舒適的步行空間。
教育局說，打造「安全友善的通學廊道」是城市進步的指標，市府將持續盤點各校通學步道的整建需求，並督導施工中的學校完善交通分流與相關配套措施，確保工程儘速完工。透過環境優化，能重新賦予校園人行道嶄新風貌，美化市容並保護學童安全。
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