克服原物料衝擊 永平國小地下停車場力拼年底啟用
新北永和區地窄人稠，停車空間有限，永平國小地下停車場工程將近完工，新北市長侯友宜今日視察地下停車場工程進度表示，面對家長對校園安全關注及國際情勢導致原料供應不穩等挑戰，施工團隊與市府密切協作逐一克服，目前整體進度已達93.87%，朝今年7月完工、12月啟用目標邁進。
侯友宜指出，校園工程首重安全，施工期間市府與校方、家長持續溝通，強化工區動線分流與防護措施，降低對師生活動影響，確保教學環境安全無虞。同時也要求施工團隊在品質與進度間取得平衡，在兼顧安全的前提下穩健推進工程。
針對外界關心永平國小新建操場PU跑道材料供應情形，交通局停車管理科科長吳清哲指出，近期中東戰事影響石化原料供應鏈，上游乙烯原料短缺，連帶使PE（聚乙烯）供貨吃緊，經施工團隊提前因應、積極協調，力求如期完工，不影響整體工程進度。
永平國小地下停車場總工程經費15億7千萬元，規劃地下3層，提供238格小型車位與692格機車停車位，並設置連通道銜接捷運萬大中和線LG05站。
侯友宜表示，未來捷運通車後，將有效紓解通勤尖峰車潮與家長接送需求，經與校方及施工團隊討論後，特別增設地下臨停接送區，讓家長可直接於地下空間接送學童並銜接捷運轉乘，減輕地面道路人車負擔，提升安全與便利。
交通局指出，自113年1月開工以來，導入智慧科技工地管理系統，在工區周邊設置環境感測設備，即時監測溫度、濕度、噪音及空氣品質（PM2.5、PM10），並於仁愛路、保生路設置智慧看板，讓市民即時掌握施工資訊，目前工程進度穩定超前，力拼7月如期完工、年底前順利啟用。
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