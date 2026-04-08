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受少子化影響…加拿大亟需醫護等3項人才 來台提升學合作方案

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
加拿大教育局國際項目負責人石咸樂（右）今拜會台中市僑泰高中校長温順德。記者黃寅／攝影
加拿大教育局國際項目負責人石咸樂（右）今拜會台中市僑泰高中校長温順德。記者黃寅／攝影

加拿大教育局國際項目負責人石咸樂今拜會台中市僑泰高中，帶來加拿大受少子化影響，亟需醫護、農業科技和綠能這3項人才的訊息，並願與台中市的高中職合作，以合作的教學方式，提供學生赴加拿大就讀職業大學的機會，以補足這3方面的人才。僑泰高中校長温順德表示，在看到需求下，雙方願意進一步商討合作模式，為學生找到好的升學途徑。

石咸樂小學後赴加拿大讀書，英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）畢業後，目前為加拿大英屬哥倫比亞省教育局服務。加拿大英屬哥倫比亞省為開拓生源，幾年前亦曾拜訪台中市教育局。

對於加拿大亟需醫護、農業科技和綠能人才，石咸樂表示，因為加拿大不允許醫師開設私人診所，所以許多醫師赴美國執業，所以許多醫院呈現醫師荒，大城市的的醫院甚至急診室出現僅1名醫師值班情形。在農業科技上，加拿大希望進一步提升自動化科技，減少人力成本，也需要學生。至於在綠能人才上，加拿大已考慮到這個產業的工作者已高齡化，光是英屬哥倫比亞省在未來10年內就會有10到15萬人退休，因此非常需要補充這方面的人力，很多甚至是政府部分的人力。

他說，台灣的高中職生可以在學校以合作方式上課，畢業後再到加拿大修習半年即可上加拿大的職業大學，大學畢業後兩周內即可有9成的就業率，4周內就業率是百分之百，且僅13至18個月即可成為加拿大公民。若是就讀醫護類職業大學，兩年就可以畢業，接下來可以順利工作和取得加拿大公民身分，還可以免費讀醫學大學。

温順德說，該校和國外大學已有雙聯學制，去年並有9名學生分赴澳洲、英國和加拿大讀大學，並有3人就讀世前百大大學。看到了加拿大的人才需求，未來可以進一步合作，依需求和合作方案提供學生參考。

加拿大 台中

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