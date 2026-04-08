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頭一遭！白沙屯媽進香人潮恐近百萬 南陽國小、北港國中將停課

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣北港鎮南陽國小因應白沙屯媽祖進香的龐大人潮，將停課一天。記者陳雅玲／攝影
雲林縣北港鎮南陽國小因應白沙屯媽祖進香的龐大人潮，將停課一天。記者陳雅玲／攝影

年度宗教盛事白沙屯媽祖徒步進香將於4月16日抵達雲林北港朝天宮，報名人數已突破45萬人，創下新高。地方預估當天北港鎮湧入人潮恐逼近百萬，為因應龐大人流與交通壓力，鄰近朝天宮的南陽國小與北港國中決定當日全校停課，並提前於本月11日補課，寫下兩校因進香活動停課首例。

白沙屯媽祖徒步進香近年規模持續擴大，去年報名人數約32.9萬人，今年報名尚未截止即已突破45萬，隨著進香隊伍即將進入北港，鎮內交通與公共空間承載量備受考驗，由於4月16日適逢平日，且南陽國小與北港國中距離朝天宮僅約1公里，校方評估當天人車潮將對學生通學與接送安全造成影響，經討論後拍板停課。

北港國中校長施協志指出，校方15日放學後將開放部分校園空間供香客休憩，隔日周邊勢必湧入大量人潮，恐影響家長接送動線與安全，因此與南陽國小協調同步停課，並改於11日補課，預計影響逾300名師生。

南陽國小校長陳雪梅表示，今年參與人數創新高，加上縣府規劃的接駁車設於北港糖廠，鄰近學校，屆時人流與車潮勢必交織，影響校園周邊交通，經審慎評估後決定停課，約有超過500名學生、幼兒園學童及教職員需調整作息。相關停補課安排已函報縣府，將依正式公告辦理。

縣府教育處長邱孝文表示，將依學校相關應變措施及相關程序、家長照顧等面向評估，是否同意停課會正式公告。

一名家長指出，過去兩校僅曾因農曆3月19日朝天宮媽祖遶境停課半天，此次因應白沙屯媽祖進香人潮暴增而全面停課，是創校以來首見，「百年一遇」。

白沙屯媽祖抵達北港鎮朝天宮進香的盛況。圖／聯合報資料照片
白沙屯媽祖抵達北港鎮朝天宮進香的盛況。圖／聯合報資料照片

北港 朝天宮 白沙屯媽祖

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