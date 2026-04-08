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雲林招生困境 小一新生4240人再創新低

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣國小一年級新生將於4月18日統一報到，圖為斗六鎮東國小去年新生報到活動。圖／鎮東國小提供
雲林縣國小一年級新生將於4月18日統一報到，圖為斗六鎮東國小去年新生報到活動。圖／鎮東國小提供

雲林一一五學年度國小一年級新生十八日統一報到，共四二四○人再創新低，許多學校面臨招生困境，四湖鄉預估新生僅七十四人，但鄉內十一所小學，學校紛紛祭出誘因，包括課後照顧及才藝班免費，也有村長自掏腰包發獎學金助招生。

雲林目前已有三所國小僅五個班級，縣府教育處表示，為保障偏鄉學童就學權益，持續推動一人成班政策。

據戶政人口統計，今年小一新生四二四○人，較一一四學年度減少近二百人，全縣廿鄉鎮中，林內、大埤、二崙、褒忠、東勢、台西、元長、四湖、水林共九鄉鎮新生未滿百人，又以東勢鄉四十五人為最低，最多則是斗六市九二三人。縣府教育處副處長林慧蓉說，部分偏鄉小校極力發展特色教學，去年仍近六十所學校招生逆勢成長，另有九間國小為總量管制。

四湖鄉新生人數持續下探到不足百人，鄉內學校面對困境，內湖國小四年前推出「十二小時全方位照顧」方案，涵蓋課後照顧、外師雙語教學、多元才藝課程，還提供早、午、晚三餐，都不收費；校長程淑玲說，從早上七時半學生到校至晚間七時四十分放學，除周三提早放學外，皆提供完整照顧，整體估算每年可替家長節省逾二萬元支出。

另所鹿場國小六年前學區內無新生，地方憂廢校，身為校友的鹿場村長蕭春德自掏腰包發「獎學金」，發給每名新生一萬元，當年即吸引五名新生報到，隔年改發六千元，相關措施至今持續未中斷；飛沙國小一一三學年度起也祭出新生入學發給一萬元獎助學金，課後照顧、課輔班、校外教學等全數免費。

偏鄉

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