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屏東3人錄取雄中科學班 中正、明正國中115學年將增設資優班

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣中正國中蔡竣翔（左）考取雄中科學班，在指導老師廖志鴻（右）的指導下學習實驗操作。記者劉星君／攝影
屏東縣中正國中蔡竣翔（左）考取雄中科學班，在指導老師廖志鴻（右）的指導下學習實驗操作。記者劉星君／攝影

屏東縣立明正國中、中正國中是縣內學生數最多的前兩校，也是今年縣內唯二有學生錄取高雄中學科學班學校。中正國中數理資優班從2015年成立至今，8年來均有1到2名學生考上雄科班，考量師生比充足，115學年數資班新增1班；明正國中除社團性質的科學研究社，115學年度將新增不分類資優資源班可招收13名學生。

屏東縣今年有6名學生闖進高雄中學科學班複試，創下進複試人數最多的一次，最後3人錄取，分別是中正國中數資班蔡竣翔、蘇上哲與明正國中的蔡濟丞。

中正國中輔導主任魏志恆說，學校數資班每年收近20名學生，七到九年級數資班學生共57人。考量學校量能增加，資優班學生符合1比8師生比，115學年度新增1班數理資優班。

中正國中理化老師廖志鴻說，考上雄科班學生有共同特質，勇於發問、喜歡做實驗、有探究精神等。中正國中數資班蔡竣翔說，他遇不懂題目想辦法搞懂，讀書時全神貫注，他喜歡數學，「數學很有趣就像語言一樣」。

明正國中有科學研究社團，參與社團學生蔡濟丞錄取雄中科學班。明正國中校長林俊傑說，學校除科學研究社，115學年度獲縣府核准成立不分類資優資源班，可收數理與語文資優；蔡濟丞說，他從國一立志考雄科班，除熟讀課程，遇到寫錯題目也會重新寫5到6遍。

縣府教育處指出，中正國中數資班是縣內唯一數資班，考量縣內通過資優鑑定學生有增加趨勢，擴大資優服務量能，明正與中正分別將新增設資優班；114學年度國中學術性向資賦優異學生鑑定報名人數158人，鑑定通過人數22人，今年將在4月18日辦理鑑定。

屏東縣立中正國中是縣內唯一設數理資優班的學校，今年應屆畢業生兩名考取雄中科學班，學生蔡竣翔（左）感謝理化老師廖志鴻一路以來的指導。記者劉星君／攝影
屏東縣立中正國中是縣內唯一設數理資優班的學校，今年應屆畢業生兩名考取雄中科學班，學生蔡竣翔（左）感謝理化老師廖志鴻一路以來的指導。記者劉星君／攝影

屏東縣立明正國中學生蔡濟丞（中）錄取雄中科學班，校長林俊傑（左）、物理老師王相川（右）為學生感到開心。記者劉星君／攝影
屏東縣立明正國中學生蔡濟丞（中）錄取雄中科學班，校長林俊傑（左）、物理老師王相川（右）為學生感到開心。記者劉星君／攝影

屏東

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