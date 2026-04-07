嘉義六腳蒜頭國小遊戲場動土 斥資2200萬元、10月完工

嘉義縣六腳鄉蒜頭國小旁遊戲場設施老舊，已封閉使用，縣府規畫在蒜頭圖書館旁空地新建遊戲場，工程經費斥資2200萬元，設置滑梯、搖搖樂及翹翹板等設施，也規畫幼兒專區，縣長翁章梁今天參加動土典禮，工期預計10月完工，打造兒童與社區都能使用的休憩空間。

縣府建設處表示，蒜頭國小附設遊戲場原有遊戲設施損毀，現已封閉暫停使用，考量罐頭遊具不適用於國小以上學生，工程斥資2200萬改善遊戲場遮陽設備，設置大型體能攀爬網、山丘遊具、擺盪大索、彈跳床及搖搖樂等設施，將在4月中旬開工，預計10月完工。

翁章梁說，近年持續推動各鄉鎮市公園及遊戲場建置，若無合適土地就選在校園內建置，在番路鄉、義竹鄉及鹿草鄉校園設置大型遊戲場，除了讓學生們玩，周末及下課後也開放鄉親使用，夜晚會啟動燈光照明提高安全性，希望盡快完成，讓家長帶孩子來玩，增進親子情感。

建設處表示，新建遊戲場規畫幼兒遊戲區，將拆除原礫石坑的水泥擋邊，擴增礫石緩衝區，並導入幼兒滑梯組、搖搖樂、翹翹板等適合幼兒園兒童使用的遊具；同時配置電動遮陽網，周邊還有塗鴉牆、體健設施、遮陽網、座椅、洗手台等街道家具，提升安全性與舒適度。

嘉義縣六腳鄉蒜頭國小附設遊戲場新建工程今天動土，縣長翁章梁參加動土典禮。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣六腳鄉蒜頭國小附設遊戲場新建工程今天動土，工程經費共2200萬元，預計10月完工。圖／嘉義縣政府提供