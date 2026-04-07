快訊

哪時玩完？國民黨彰化縣長提名之亂 3參選人都宣示戰到最後

身分確定了！男行人遭聯結車撞擊身首分離慘死 妻悲認丈夫遺體

清明放完還有6大連假！2026下半年最強請假攻略出爐：請4休9還有5個

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義六腳蒜頭國小遊戲場動土 斥資2200萬元、10月完工

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣六腳鄉蒜頭國小附設遊戲場既有設施毀損，目前已暫停使用。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣六腳鄉蒜頭國小附設遊戲場既有設施毀損，目前已暫停使用。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣六腳鄉蒜頭國小旁遊戲場設施老舊，已封閉使用，縣府規畫在蒜頭圖書館旁空地新建遊戲場，工程經費斥資2200萬元，設置滑梯、搖搖樂及翹翹板等設施，也規畫幼兒專區，縣長翁章梁今天參加動土典禮，工期預計10月完工，打造兒童與社區都能使用的休憩空間。

縣府建設處表示，蒜頭國小附設遊戲場原有遊戲設施損毀，現已封閉暫停使用，考量罐頭遊具不適用於國小以上學生，工程斥資2200萬改善遊戲場遮陽設備，設置大型體能攀爬網、山丘遊具、擺盪大索、彈跳床及搖搖樂等設施，將在4月中旬開工，預計10月完工。

翁章梁說，近年持續推動各鄉鎮市公園及遊戲場建置，若無合適土地就選在校園內建置，在番路鄉、義竹鄉及鹿草鄉校園設置大型遊戲場，除了讓學生們玩，周末及下課後也開放鄉親使用，夜晚會啟動燈光照明提高安全性，希望盡快完成，讓家長帶孩子來玩，增進親子情感。

建設處表示，新建遊戲場規畫幼兒遊戲區，將拆除原礫石坑的水泥擋邊，擴增礫石緩衝區，並導入幼兒滑梯組、搖搖樂、翹翹板等適合幼兒園兒童使用的遊具；同時配置電動遮陽網，周邊還有塗鴉牆、體健設施、遮陽網、座椅、洗手台等街道家具，提升安全性與舒適度。

嘉義縣六腳鄉蒜頭國小附設遊戲場新建工程今天動土，縣長翁章梁參加動土典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣六腳鄉蒜頭國小附設遊戲場新建工程今天動土，縣長翁章梁參加動土典禮。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣六腳鄉蒜頭國小附設遊戲場新建工程今天動土，工程經費共2200萬元，預計10月完工。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣六腳鄉蒜頭國小附設遊戲場新建工程今天動土，工程經費共2200萬元，預計10月完工。圖／嘉義縣政府提供

幼兒園 嘉義 翁章梁

延伸閱讀

中央挹注5.9億元改善仁德交通 文賢路拓寬串聯臺1線路網

「聰明小玩家」遊戲場倒閉前再騙最後一波 詐騙10多萬還肉搜受害家長恐嚇

彰化縣立棒球場 將擴建成國際規格

國教署挹注13億元 改善偏鄉校宿舍助教師留任

相關新聞

雲林偏鄉11國小搶74新生出奇招 3餐免費、日顧12小時還有入學金

雲林縣115學年度國小一年級新生人數4240人再創新低，許多學校面臨學區內無新生或有一人的招生困境，四湖鄉預估新生僅74人，但鄉內有11所小學，內湖國小祭出12小時全方位照顧，課後照顧、才藝班全部免費，連孩子三餐全都包了，每年可幫家長省逾2萬元，鹿場國小則有村長自掏腰包發入學獎學金，力抗少子化浪潮的招生困境。

雲林小一新生再創新低、9鄉鎮未滿百人 學校「到府服務」搶生

雲林縣國小一年級新生將於4月18日統一報到，根據戶政人口統計，今年新生人數約4240人，較114學年度4419人減少近200人，教育處表示，為保障偏鄉就學權益，雲林縣仍維持一人成班政策…

北一女新校長 陽明蔡哲銘轉任

北一女中校長陳智源近期申請退休，教育局昨舉行新任校長遴選，確定由陽明高中校長蔡哲銘轉任，蔡過去曾在建中、大直服務，並在二○一九年出任陽明高中校長，蔡哲銘表示，這是重大責任承擔，會更深入熟悉學校，凝聚學校共識。

學者籲教科書補助全國一致 避免福利競逐

桃園市延續營養午餐免費政策精神，下學期將全面補助公私立國中小教科書費用，引起教育界關注。有教育學者肯定相關補助可視為必要的教育投資，以落實義務教育公平性，但也提醒政策要有全盤規畫與配套，避免地方政府各自加碼補助可能演變為「福利競逐」。

石門實中走讀社區之美 認識嵩山社區看梯田

清明連假過後，石門區的石門實中學生回到校園的第一堂課程，就是走讀家鄉、走讀社區之美。陰雨連綿的天氣，在嵩山社區前理事長與導覽志工的帶領下，學生不畏風雨撐著雨傘看見嵩山社區的美景，更加也在導覽志工與前理事長的導覽下深度的認識嵩山社區。

性平與防暴向下深耕 汐止區保長社區辦兒童節寫生

汐止區保長里過兒童節好歡樂，由汐止區保長社區發展協會、保長里辦公處、王母救世宮、長安國小合辦的兒童節寫生活動已經邁入第五屆，王母救世宮一大早就大排長龍，家長帶著小朋友準備進行報到手續，保長社區辦理的兒童節寫生活動是汐止規模最大，也是完全以學童為主的寫生競賽，今年同樣在王母救世宮舉辦，競賽分為幼兒園組、小學中低年級組、小學中高年級組，以及國中組等4組，共超過130位學童報名參加，將王母救世宮擠得滿滿滿。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。