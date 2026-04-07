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台電女子羽球隊抵澎湖 傳授學子豐富實戰技巧

中央社／ 澎湖縣7日電

台電女子羽球隊今天前往澎湖縣，為中小學生傳授豐富的比賽經驗與實戰技巧，激勵熱愛羽球運動的學子勇敢追夢。

台電女子羽球隊今天由領隊張文旗率領，前往文光國中與澎湖縣內國中小羽球隊學生進行競技交流，透過實戰對打、技術示範及場邊指導，將豐富的比賽經驗與實戰技巧傳授給學子，展現運動交流的熱情與溫度。澎湖縣副縣長林皆興、教育處長陳晶卉等人皆出席台電關懷列車公益活動，並表達感謝之意。

林皆興指出，台電女子羽球隊中有多名國內甲組好手，無論在全國排名賽或國際賽事皆有優異表現，兼具精湛球技與豐富實戰經驗，期盼透過近距離交流，不僅提升離島羽球選手技術層次，更藉由優秀選手的成長歷程，激勵在地學子勇敢追夢。

林皆興表示，羽球是澎湖近年積極推動的重要運動項目之一，縣府持續投入資源，補助學校改善羽球訓練環境、支援學生赴台參賽經費，並聘請專業教練強化訓練品質。

林皆興提到，同時透過基層運動選手訓練站機制，邀請全國國小至高中選手來澎湖交流競技，結合縣內各項賽事推動，逐步厚植基層實力，期盼讓羽球不僅成為競技舞台，更能形塑全民參與的運動風氣。

張文旗表示，台電女子羽球隊曾在2019年首度來到澎湖校園，今年再度重返，跟孩子們分享打羽球的樂趣，除了培養選手、為國爭光，也持續投入基層推廣，希望讓更多孩子有機會接觸羽球、愛上運動，未來有機會成為台電女子羽球隊的一員。

台電女子羽球隊成立於1971年，深耕國內女子羽球發展逾半世紀，是台灣羽球職業隊中專注培育女性選手的企業球隊之一，先後在全國羽球團體錦標賽等賽事榮獲超過20座冠軍。

台電 羽球 澎湖縣

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