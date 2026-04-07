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石門實中走讀社區之美 認識嵩山社區看梯田

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區的石門實中學生走讀家鄉、走讀社區之美，嵩山社區最知名的百年梯田，壯闊的美景不受陰雨影響，繼續綻放著專屬於嵩山的百年文化底蘊。圖／觀天下有線電視提供
石門區的石門實中學生走讀家鄉、走讀社區之美，嵩山社區最知名的百年梯田，壯闊的美景不受陰雨影響，繼續綻放著專屬於嵩山的百年文化底蘊。圖／觀天下有線電視提供

清明連假過後，石門區的石門實中學生回到校園的第一堂課程，就是走讀家鄉、走讀社區之美。陰雨連綿的天氣，在嵩山社區前理事長與導覽志工的帶領下，學生不畏風雨撐著雨傘看見嵩山社區的美景，更加也在導覽志工與前理事長的導覽下深度的認識嵩山社區。

嵩山社區發展協會前理事長王綸表示，這堂課安排了社區很受歡迎的活動薯榔染，讓學生從手作的活動中先對社區有初步的認識，接下來是社區的走讀，雖然下雨有點可惜，不過透過實地走訪讓孩子們更有臨場感，更明白嵩山社區的經營與特色。

嵩山社區最知名的百年梯田，壯闊的美景不受陰雨影響，繼續綻放著專屬於嵩山的百年文化底蘊。學生們聽著導覽相當專注，看見了山間小路，田間花卉，甚至是社區的農作物與特產都在走讀中熟悉認識。

嵩山社區發展協會前理事長王綸也說，本來準備這一堂課，是要讓實中的孩子們走讀家鄉之美。不過進行活動後才發現，原來還有許多的學生來自別區甚至是外縣市，為此也更加詳細的導覽，期待不論是新北市還是外縣市的學生都可以透過這一場活動吸收到社區經營的方式與理念，未來有機會也成為自己家鄉成功的推廣行銷好手，把自己家鄉的美好發揚光大。

石門 活動 志工

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