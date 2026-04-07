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性平與防暴向下深耕 汐止區保長社區辦兒童節寫生

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
保長社區兒童節寫生活動，今年同樣在王母救世宮舉辦，吸引超過130位學童報名參加。圖／觀天下有線電視提供
保長社區兒童節寫生活動，今年同樣在王母救世宮舉辦，吸引超過130位學童報名參加。圖／觀天下有線電視提供

汐止區保長里過兒童節好歡樂，由汐止區保長社區發展協會、保長里辦公處、王母救世宮、長安國小合辦的兒童節寫生活動已經邁入第五屆，王母救世宮一大早就大排長龍，家長帶著小朋友準備進行報到手續，保長社區辦理的兒童節寫生活動是汐止規模最大，也是完全以學童為主的寫生競賽，今年同樣在王母救世宮舉辦，競賽分為幼兒園組、小學中低年級組、小學中高年級組，以及國中組等4組，共超過130位學童報名參加，將王母救世宮擠得滿滿滿。

值得一提的是，保社區長期投入性別平等以及防暴宣導工作，因此將這次幼兒園寫生活動主題設計為「家務分工、我也可以」，至於小學及國中組的主題則為「幸福家庭、拒絕暴力」，希望透過寫生活動，強化家庭及學生的性平及防暴觀念，希望小朋友的兒童節更有意義。當天包括汐止區長林慶豐以及新北市議員白珮茹都到場幫小朋友加油打氣。

保長里長賴宗福表示，保長里每年在兒童節前夕，都會辦理寫生活動，一直希望把保長里打造成一個藝文社區，今天的寫生活動，我們也搭配競賽遊戲，現場志工也準備薯條、素肉排、奶黃包及奶茶等餐點，希望小朋友有個難忘的兒童節。活動總共頒發20個獎項，除了恭喜獲獎小朋友外，也教導未獲獎小朋友勝不驕敗不餒的競賽態度，出來參加寫生活動的小朋友都是最棒的，也跟小朋友約定，明年的兒童節，大家再一起出來參加寫生活動。

王母救世宮副主委楊理建說，王母救世宮對保長里的老人及小孩都很照顧，配合保長里辦公處及長安國小舉辦兒童節繪畫比賽，今年是第五屆了，小朋友都熱烈參加，保長里也提供很多吃的給小朋友，像是薯條、奶茶等小點心，讓小孩子一邊畫畫一邊體會到兒童節的快樂。

兒童節 幼兒園 汐止

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