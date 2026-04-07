雲林偏鄉11國小搶74新生出奇招 3餐免費、日顧12小時還有入學金

雲林縣115學年度國小一年級新生人數4240人再創新低，許多學校面臨學區內無新生或有一人的招生困境，四湖鄉預估新生僅74人，但鄉內有11所小學，內湖國小祭出12小時全方位照顧，課後照顧、才藝班全部免費，連孩子三餐全都包了，每年可幫家長省逾2萬元，鹿場國小則有村長自掏腰包發入學獎學金，力抗少子化浪潮的招生困境。

雲林縣四湖鄉內學校近年持續面臨生源不足的困境，新生人數近年從一百多人持續下探到不足百人。面對困境，內湖國小4年前推出「12小時全方位照顧」方案，校長程淑玲表示，該方案從早上7時30分學生到校至晚間7時40分放學，除周三提早放學外，其餘時間皆提供完整照顧。

該方案不僅涵蓋課後照顧、外師雙語教學及多元才藝課程，包括太鼓、匹克球、體操、繪畫與3D列印等，並設有夜光天使班，全數免費。更具吸引力的是，學校提供早、午、晚三餐，戶外教學及寒暑假營隊也不另收費，新生入學還贈送書包、運動服與文具。

程淑玲指出，整體估算每年可替家長節省逾2萬元支出。在該策略帶動下，招生逐漸回溫，今年學區內原僅1名新生，但目前已有3人確定就讀。

另一所鹿場國小則以「獎學金」策略吸引學生。6年前學區內無新生，地方一度憂心廢校危機，身為校友的鹿場村長蕭春德決定自掏腰包，發給每名入學新生1萬元獎學金，當年即吸引5名新生報到。

隔年雖未預先承諾發放，仍有9名新生入學，他依然發給每人6000元獎學金，相關措施至今持續未中斷。

蕭春德表示，學校是社區重要的情感連結，只要能力許可，會持續支持教育，也為畢業生提供圖書禮券、添購新書，希望培養閱讀風氣，讓孩子未來有更好發展，形成正向循環。

雲林縣四湖鄉內湖國小祭出12小時全方位照顧，課後照顧、才藝班全部免費，連孩子三餐全都包了，每年可幫家長省逾2萬元，力抗招生困境。圖／內湖國小提供

雲林縣四湖鄉內湖國小祭出12小時全方位照顧，課後照顧、才藝班全部免費，連孩子三餐全都包了，每年可幫家長省逾2萬元，力抗招生困境，圖為學校3D列印才藝課。圖／內湖國小提供