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雲林小一新生再創新低、9鄉鎮未滿百人 學校「到府服務」搶生

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣國小一年級新生將於4月18日統一報到，圖為斗六鎮東國小去年新生報到活動。圖／鎮東國小提供
雲林縣國小一年級新生將於4月18日統一報到，圖為斗六鎮東國小去年新生報到活動。圖／鎮東國小提供

雲林縣國小一年級新生將於4月18日統一報到，根據戶政人口統計，今年新生人數約4240人，較114學年度4419人減少近200人，教育處表示，雲林縣仍維持一人成班政策，全縣共有興昌、山內、中興三所國小僅5個班級，若有兩個年級沒有學生，可能併為分校。

今年小一預估新生人數約4240人，再創新低，全縣20鄉鎮中有林內、大埤、二崙、褒忠、東勢、台西、元長、四湖、水林等9鄉鎮新生未滿百人，又以東勢鄉45人為最低，斗六市新生則有923人最多。

縣府教育處副處長林慧蓉表示，4月18日完成報到後，將於5月1日核實班級數，雖然新生人數減少，但部分偏鄉小校近年極力發展特色教學，去年有近60所學校招生逆勢成長。麥寮興華國小去年新生人數即倍增。

教育處指出，雲林持續推動一人成班政策，保障偏鄉學童就學權益。不過目前全縣仍有興昌、山內、中興三所國小僅5個班級，若未來出現兩個年級無學生情形，將可能調整為分校運作。

以北港鎮育英國小為例，因114學年度小一新生掛零，且有兩個年級無學生，已改制為好收國小育英分校，成為少子化下校務轉型的案例。

面對生源競爭，各校紛紛推出特色迎新活動。斗六鎮東國小規畫雙語闖關體驗，由外籍教師帶領學生透過遊戲學英語，並提供拍立得即拍即印服務，作為新生禮物；林內民生國小則採「到府服務」方式，並贈送實用文具，展現「一個都不能少」的招生決心，目前已確定有5名新生就讀。

教育處表示，雲林縣有9間國小總量管制，包括斗南國小、鎮西國小、雲林國小、斗六國小、公誠國小、文昌國小、虎尾國小、立仁國小、越港國小，將於4月18日當天登記後，另行公布錄取新生名單。

斗六 雲林

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