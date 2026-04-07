6國38隊較勁！桃園新興高中啦啦隊金牌、MVP進帳

2026第九屆海洋盃啦啦隊錦標賽暨城市啦啦隊邀請賽昨於高雄市鳳山體育館登場，今年是第四年開放國際隊伍參賽，共有來自日本、南韓、菲律賓、新加坡、泰國和印尼6個國家、38支隊伍、460名選手參賽。桃園市新興高中包辦混合小組二三級和城市賽第二級3面金牌，並獲大會頒發「海洋盃台灣最佳團隊獎」，成為全場矚目焦點。

新興高中在團體賽中展現絕佳默契與技術，在競爭激烈的「混合小組第二級」與「第三級」中，憑藉穩定的拋投與高難度翻騰動作包辦雙金，並在城市邀請賽第二級勇奪冠軍，穩坐國內啦啦隊強權寶座。

去年在賽前綵排不慎受傷、因輕微腦震盪被迫退賽的吳安萱，今年上演「王者歸來」。經過一年沉潛與復健，她克服生理與心理雙重陰影，一舉在單人與團隊項目中奪下2金1銀。

吳安萱賽後表示，參加雙人組比賽時，她告訴自己要相信隊友，相信他們一定能安全接住她；混合小組完成後，她覺得自己真的做到了，心裡放下一塊大石，也走出去年意外的陰霾。領獎時，吳安萱激動落淚，表示這面金牌不僅是榮譽，更是對自己勇氣的肯定。

除吳安萱的故事令人動容，新興高中在各組別展現均衡實力與絕佳紀律，讓大會一致通過授予「海洋盃台灣最佳團隊獎」。劉承杰與翁德勝也因出色的力量展現與舞台魅力，雙雙獲頒大會「最有價值男運動員獎」。

校方表示，新興高中啦啦隊不只是國內比賽的常勝軍，近年參加各項國際賽更不斷為台灣爭光。未來將帶著這股士氣與平日扎實的訓練，繼續朝更高等級的國際賽事邁進，為台灣啦啦隊界爭取更高榮譽。