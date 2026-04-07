屏東閱讀力大爆發 4所學校獲閱讀磐石獎創最佳紀錄

教育部舉辦的閱讀磐石獎，屏東縣今年提報的4所學校，滿州國中、仁和國小、五溝國小與民和國小均獲得閱讀磐石獎學校的肯定，創下屏東縣歷年來參賽的最佳紀錄。另外有5名教師獲選「閱讀推手個人組」肯定，另外閱讀推手團體組，由大成國小「大成閱野探索隊」獲獎。教育處表示，讓閱讀跨越地理限制，屏東孩子從閱讀看見更廣闊世界。

教育處表示，競爭競爭最激烈「閱讀磐石學校」獎項中有4所國中小獲得，滿州國中位在恆春半島，以「閱滿州培菁鷹—落山風下的閱讀翻轉」方案，將嚴苛的落山風地理環境轉化為學習動力，引導偏鄉學子如灰面鵟鷹般俯瞰世界；仁和國小提出「品閱『仁』生，優讀家鄉永續展能」，將閱讀與林邊在地文化及永續發展扣連，引發學子的家鄉認同。

五溝國小以「閱啟五溝：細品在地深耕永續」獲獎，深度結合萬巒五溝水客家聚落特色，落實永續精神；民和國小推動「民馨閱萬年—展藝創永續」方案，在萬年溪畔撒下美感與藝文的種子，為閱讀開創新的藝術視界。

除了學校整體表現，第一線教育推手熱誠更是閱讀種子萌芽關鍵，教育處表示，5名教師獲「閱讀推手個人組」肯定，高樹國小老師劉春纓以「乘著閱讀的翅膀創新數位新素養」引導孩子接軌數位時代；佳佐國小老師許雯雀透過「佳鄉為本佐以躍閱」強化閱讀與生活經驗的連結。

武潭國小老師朱鵷瑾以「從都市到山巔：閱讀點亮孩子的生命」方案，展現原民偏鄉推廣閱讀感人力量；東新國中老師戴郁玲以「以閱讀為舟，從東港航向世界」，培養學生跨國際的閱讀視野；萬丹國中老師張詠寧推動「WARM 閱讀，從心出發，溫暖世界」，閱讀傳遞生命關懷與人文溫度。

「閱讀推手團體組」部分，屏東縣大成國小「大成閱野探險隊」脫穎而出，團隊提出「閱野探險，親子共讀快樂Go!」方案，結合志工能量與家長資源，攜手將閱讀氛圍從校園延伸至家庭場域，打造出與自然共融、充滿樂趣閱讀環境，具體落實親師生共讀理想。

教育處表示，除補助縣內學校改造圖書館，設立社區共讀站落實資源共享，更與玉山志工基金會合作，在縣內偏遠地區建置15座玉山圖書館。針對離島與偏鄉推動「雲水書坊」行動圖書館巡迴琉球鄉，並在全縣33個鄉鎮市設置「愛的書庫」據點，透過便捷物流循環讓優質圖書資源深入社區角落，讓屏東的教育力在磐石上扎根、茁壯成長。

屏東縣今年有4所學校獲得閱讀磐石獎的肯定，五溝國小以「閱啟五溝：細品在地深耕永續」獲獎，深度結合萬巒五溝水客家聚落特色，落實永續精神。圖／屏東縣府教育處提供

屏東縣今年有4所學校獲得閱讀磐石獎的肯定，滿州國中位在恆春半島，以「閱滿州培菁鷹—落山風下的閱讀翻轉」方案，將嚴苛的落山風地理環境轉化為學習動力，引導偏鄉學子如灰面鵟鷹般俯瞰世界。圖／屏東縣府教育處提供

屏東縣今年有4所學校獲得閱讀磐石獎的肯定，民和國小推動「民馨閱萬年—展藝創永續」方案，在萬年溪畔撒下美感與藝文的種子，為閱讀開創新的藝術視界。圖／屏東縣府教育處提供