竹市數位實中將招48名新生 首波說明會吸引逾兩百人到場

新竹市立數位實驗高中115學年度預計招收普通班3班、共48名高一新生，為了讓家長與學子深入了解校舍環境與教學規畫，分別於新竹市、新竹縣竹北市及苗栗縣頭份市舉辦3場招生入學說明會，吸引逾200位家長及學生熱烈參與。

新竹市長高虹安表示，市府推動「新竹好學」，致力打造多元創新學習環境，數位實驗高中去年9月創校以來，持續在語文、資訊及藝文等領域展現亮眼成果，不僅獲得全市性、全國性，甚至國際級競賽佳績，也逐步建立辦學特色。此次跨縣市辦理說明會，讓新竹縣及苗栗縣親師生能就近了解竹市優質教育資源，未來市府也將持續支持學校發展，培育具備科技力、國際力與人文素養的優秀人才。

新竹市教育處長林立生指出，校方以「數位教育-善用科技幫助學習」及「實驗教育-促進適性發展」為核心理念，回歸教育本質，打造「教師樂教、學生樂學、學校促進成長」的學習環境。數位實驗高中為竹市教育轉型的重要示範學校，未來將持續深化混成教學與國際課程，提升整體教育品質。

新竹市立數位實驗高中校長陳彥宇表示，115學年度預計招收48名新生。入學方式包含「特殊選才」（報名日期：3月30日至4月9日），適合具特殊長才與自律學習經驗的學生；以及「申請入學」（報名日期： 6月5日至6月9日），須具備國中教育會考A級以上成績，並依竹苗區免試入學比序標準辦理。

陳彥宇說，甄試分為兩階段，第二階段皆須參加口試及團體協作活動面試，最終錄取48名，並備取若干名。相關資訊可至校方官網(https://www.desh.hc.edu.tw/home)查詢，或下載招生簡章(https://reurl.cc/kp7Vmq)。

陳彥宇指出，3場說明會除吸引學生與家長參與外，也有不少現職教師到場了解，未來將持續辦理招生說明會，並規畫至少一次校園開放日，歡迎有興趣的家長及學生持續關注官網與臉書公告。各國中亦可主動聯繫校方洽詢相關事宜，電話(03)6211165分機202。

為了讓家長與學子深入了解校舍環境與教學規畫，新竹市立數位實驗高中分別於新竹市、新竹縣竹北市及苗栗縣頭份市舉辦3場招生入學說明會。圖／新竹市政府提供