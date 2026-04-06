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苗栗興華、大同高中海選校長 縣府：擴大人才庫、提升競爭力

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣立興華高中、大同高中校長這學期兩屆任滿出缺，縣府今年首次開放各縣市符合資格者參加遴選。本報資料照片
苗栗縣立興華高中、大同高中校長這學期兩屆任滿出缺，縣府今年首次開放各縣市符合資格者參加遴選。本報資料照片

苗栗縣立興華高中、大同高中校長這學期兩屆將任滿，舊例全縣僅有4人符合資格，縣府今年依據教育人員任用條例第六條規定，首次開放各縣市符合資格者參加遴選，希望擴大人才庫，提升競爭力

苗栗縣4所縣立高中，這學期三義高中校長李萬源、苑裡高中校長吳俊秀未屆異動期限，興華高中校長胡文生、何高志將任滿出缺，縣府教育處指出，舊例除了胡及何之外，依教育人員任用條例2011年11月15日修正施行前曾任各級學校校長，全縣還有2人符合資格，因此遴選開放各縣市具有高中學校校長任用資格者參加。

根據教育人員任用條例規定，高中校長應持有中等學校教師證書，並曾任高中教師5年以上，及各級學校法規所定一級單位主管之學校行政工作3年以上；或曾任中等學校教師3年以上，及薦任第9職等以上或與其相當之教育行政相關工作2年以上；或曾任各級學校教師合計7年以上，其中擔任高中教師至少3年，及高中一級單位主管之學校行政工作2年以上。

教育處指出，參加遴選校長受理申請至今年5月11日中午12點，預計6月16日至7月31日辦理遴選作業，新校長8月1日上任，依據高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法，及苗栗縣縣立高級中等學校及國民中小學校長遴選自治條例條規定，縣府將設立15人遴選委員會，其中應有家長會代表，教師代表參與，比例不得少於五分之一。

教育處歡迎各縣市符合資格者，踴躍參加2校校長遴選，縣府首開先例，就是希望擴大人才庫，找出最適合的校長，有理念及能力街辦學，進一步提升學校、學生競爭力。

競爭力 苗栗縣

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