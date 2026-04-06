張榮發基金會連續4年各捐百萬 資助基隆多所小學開辦創客社團

張榮發基金會透過「創客好好玩計畫」，連續4個學年每年捐贈100萬元，各供基隆10所學校辦理課後創客社團。基隆市教育處今天指出，114學年度課程透過AI及學生創意的碰撞，迸出更多新奇的創作，為孩子打造更多元且更具未來性的學習展望。

教育處說，市府和張榮發基金會4月1日在長樂國小，舉辦新年度創客社團啟動儀式，感謝基金會每年透過「創客好好玩計畫」，支持學校聘請專業師資及採購材料等方式，讓學生能有機會在課後進行有趣的創作、運算思維和程式教育等活動。基金會鼓勵學校以弱勢學生為優先，至今已有百名弱勢學生受惠。

張榮發基金會執行長鍾德美在啟動儀式指出，創客好好玩是一項養成計畫，支持學生們實現創意，為台灣培養未來的發明家。她也引用Facebook創始人祖克柏的名言：「嘗試去做一些事，遭遇失敗後從中學習，比你什麼事都不做更好」勉勵學生，要勇於學習新知識、發現新創意、發明新作品。

因應新興科技的蓬勃發展，114學年度於課程中加上AI，透過AI及學生創意的碰撞，迸出更多新奇的創作。例如東光國小的AI繪圖胸章、中正國小結合AI及社區特色創作音樂以及深美國小的AI繪圖熱轉印帆布袋。

4月1日的啟動儀式，也以「科技 × 創意 × 教育」的核心理念進行，透過點燈，象徵資源挹注為孩子照亮未來之路。

參與學校之一的長樂國小校長林維彬說，學生對於創客社團的手作課程，抱持高度學習興趣，時常喊著時間不夠用。感謝張榮發基金會持續支持社團及經費挹注，透過學校教師規畫設計，讓學生能從手作課程中體驗學習樂趣及素養培育，在不同的學習表現舞台激發潛能，提高自信心。

教育處長徐嬿立表示，基隆已設置3所科技中心，透過每年30多場的教師研習與活動，培育出許多國小種子教師，再由教師透過創客社團，將優良的跨域課程教導給基隆市的學生，在正式的課程外，給予學生參與科技相關競賽的契機。

張榮發基金會透過「創客好好玩計畫」，資助基隆的學校辦理課後創客社團。圖為基金會執行長鍾德美與社團師生合照。圖／基市府教育處提供

張榮發基金會透過「創客好好玩計畫」，資助基隆的學校辦理課後創客社團。圖為中正國小學生利用AI融入社區音樂創作。圖／基市府教育處提供

張榮發基金會透過「創客好好玩計畫」，資助基隆的學校辦理課後創客社團。圖為基金會執行長鍾德美（中）參與網版印刷活動。圖／基市府教育處提供

張榮發基金會透過「創客好好玩計畫」，資助基隆的學校辦理課後創客社團。圖為基金會執行長鍾德美與社團師生交流。圖／基市府教育處提供

張榮發基金會透過「創客好好玩計畫」，資助基隆的學校辦理課後創客社團。教育處副處長楊永芬（左）致贈感謝狀給基金會執行長鍾德美（右）。圖／基市府教育處提供