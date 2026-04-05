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林佳龍與建中使節團同學交流 鼓勵青年走向世界

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部林佳龍5日於社群平台發文，分享與到外交部參訪的母校建國中學「使節團」同學交流的情形。林佳龍表示，這群建中「使節團」的同學們對國際事務充滿好奇與想法，他也藉機鼓勵青年走向世界、拓展視野，在探索中認識自我，並將台灣帶向更遠的地方。

林佳龍表示，前幾天他得知母校建國中學的小學弟們要來外交部參訪，但是當天他的行程非常緊湊，「原本請同仁挪出10分鐘見面，沒想到和他們一聊就聊了45分鐘」。

林佳龍說，這群年輕人是校內的「使節團」，對國際事務充滿好奇，也很有想法。看著「使節圖」，他先分享自己當年除了課堂上的知識，更積極參加社團、閱讀課外書、和同學一起摸索未來，並在一次次嘗試裡，慢慢認識自己，也找到人生方向。

林佳龍透露，有同學問他，面對外交突發狀況怎麼應對？怎麼讓台灣被世界看見？全球供應鏈重組下，台灣該如何看待機會與挑戰？然而，比起回答這些大題目，林佳龍更想鼓勵同學們「趁年輕，早一點走向世界」。

「我們都像一艘帆船。停在港灣裡固然安全，但若始終綁在碼頭，又怎麼知道大海有多遼闊？」林佳龍認為，大海雖有風浪，卻也正因如此，我們才學會迎風前進，在挑戰中成長。林佳龍提到，透過旅行、留學或交流走向世界，越能打開視野。經歷文化衝擊，學會換位思考，也會更有同理心；更重要的是，能從世界重新認識台灣，也重新認識自己。

林佳龍指出，政府有許多管道支持年輕人出國，像是外交部推動的外交小尖兵、農業青年大使、國合會志工、外交替代役等計畫。接下來，外交部也會培訓青年參與帛琉主辦的太平洋島國論壇，協助各國貴賓接待，讓更多年輕朋友有機會站上國際舞台。

「認識世界、認識台灣、認識自己，這三件事同樣重要。」林佳龍強調，只有知道自己從哪裡來，才能更有自信地和世界交朋友。「當你走得更遠，也是在把台灣帶向更遠的地方。」

林佳龍 建中 外交部

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