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彰化兒童節禮「午安枕」飄異味 公所送驗結果出爐
彰化市公所今年發放兒童節禮物，準備約1萬3千個「午安枕」供全市12所國小學童學生午休使用，主打實用性。不過，有家長反映枕頭品質疑慮，指出產品一拆封即有明顯異味，且拆下布套後發現內部乳膠枕體出現孔洞；彰化市公所安全起見，將產品送驗，檢驗結果並未含有甲醛、螢光劑等有害物質。
有家長日前將相關照片與資訊上傳至 ChatGPT 詢問，獲建議暫停使用，隨後向市公所反映。公所轉述廠商說法指出，該產品為聚氨酯材質製成的乳膠枕，製程中脫模可能產生氣孔，屬正常現象，產品本身無毒；至於氣味，則為乳膠原有氣味，因成品完成後即進行真空包裝，氣味未及揮散，開封時較為明顯，經通風後可逐漸減輕。
彰化市公所表示，接獲家長反映後已進一步向廠商確認產品狀況，若對孔洞或氣味無法接受，可協助更換。另為確保使用安全，公所將產品送驗，檢驗結果並未含有甲醛、螢光劑等有害物質；公所立即行文各校，家長接獲通知後都鬆了一口氣。
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