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81所中小學攜手22社大資源 推在地特色體驗課

中央社／ 台北5日電

教育部鼓勵中小學結合社區資源，發展貼近學生生活經驗的特色課程，114學年共有40所國小、28所國中、13所高中，結合22所社區大學等在地資源共同推動特色體驗課程。

教育部今天發布新聞稿指出，十二年國教課程綱要重視培養學生具備面對未來挑戰的核心素養，核心素養的學習強調與生活情境連結，讓學生在探究與實作中應用所學。

教育部國民及學前教育署透過各項專案計畫，支持地方政府引導中小學結合社區資源，發展貼近學生生活經驗的特色課程，社區大學則作為重要協力夥伴之一，協助提供師資、場域及教學支持；114學年共有40所國小、28所國中、13所高中，結合22所社大等在地資源共同推動課程。

桃園市楊梅地區多所國中小結合客庄文化與地方地景資源，透過社團課程、教師共備、實地踏查等方式，引導學生探索客庄生活、地方文化脈絡；例如楊心國小、楊明國中、富岡國中結合社大業師，協助教師踏查楊梅地景、設計校訂課程，讓教師引領學生認識家鄉、深化地方認同。

彰化縣多所偏鄉學校依據所在區域的產業特性、氣候條件與在地資源，發展具特色的校本課程，並透過期末成果發表會展現學習歷程與成果；學校在推動食農教育過程中，也適時結合社區大學的課程資源，協助教師增能並促進跨校經驗交流。

台南市新化國中開設「修吧研究社」及「布可思議手作社」，透過提問與對話，引導學習專注力不足的學生逐步拆解任務、完成學習目標，課程也結合社區業師、學校教師與志工，形成支持性的協作關係，為學生提供友善的學習情境。

國教署表示，未來將持續鼓勵地方政府整合相關計畫資源，支持中小學結合在地特色、學生需求與社區條件，發展更多元且貼近生活經驗的課程，並適時引入社區大學、公益團體、民間組織及企業等各界力量，作為學校課程推動的支持系統。

教育部

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