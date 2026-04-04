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桃園某高中深夜竄火光？消防爬梯揭烏龍：僅是教室橘燈

桃園電子報／ 桃園電子報

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自然科學教室開啟的橘色燈光在深夜顯得格外耀眼，從遠處觀看極像正在燃燒的火光。圖：截自Threads-huang_jinshi

昨(3)日是清明連假第一天，桃園市晚間22時35分許有民眾路過桃園區中山路時，發現有高中2樓一間教室內透出橘色強光，疑似發生火災，嚇得趕緊報案，警消獲報不敢大意，立即派遣26名消防員前往現場救援，所幸經確認僅是教室內的橘色燈光造成誤會，結束一場驚魂。

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警消第一時間出動共計26名消防員、10輛消防車及2輛救護車在7分鐘內抵達校園。圖：截自Threads-huang_jinshi

桃園消防局說明，第一大隊中路分隊22時35分許接獲報案後，第一時間出動共計26名消防員、10輛消防車及2輛救護車在7分鐘內抵達校園，起火點疑似位於地上5層RC結構建築的第2層。為確保安全，隊員立即利用梯子攀爬至窗邊查看。經確認，原來該處為自然科學教室，室內開啟的橘色燈光在深夜顯得格外耀眼，從遠處觀看極像正在燃燒的火光，加上視覺錯覺，才引發這場誤會。

消防局指出，現場確認並無任何起火點，所幸也並無造成人員受傷或受困及財產損失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園某高中深夜竄火光？消防爬梯揭烏龍：僅是教室橘燈

教室 桃園 消防員

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