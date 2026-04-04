學校午餐輔導團 提升學生鈣質攝取列年度重點
縣市陸續調整學校午餐（俗稱營養午餐）政策，近期成為社會討論焦點。教育部透過輔導團，帶動中小學飲食教育，民國115年度將提升學生鈣質攝取列為重點。
教育部今天發布新聞稿指出，112到115年共補助22縣市超過新台幣7000萬元辦理「學校午餐輔導團」計畫，國民及學前教育署也成立中央輔導團，帶動地方輔導團發展，預計5月舉辦經驗分享會。
教育部指出，115年將聚焦提升學生鈣質攝取、強化午餐作為飲食教育實踐場域，以及發展中央廚房與校群供餐等3大重點。
根據教育部最新「學校午餐食物內容及營養基準」，國小午餐建議的鈣攝取量為270到330毫克，國高中則是400毫克，占一天需求的1/3。
教育部指出，根據國民營養健康狀況變遷調查結果，發現台灣學生鈣質缺乏情形嚴重，男、女學生平均鈣質攝取都低於建議量，高中女生甚至僅達37%。
教育部建議學校午餐中盡量提供較高鈣的食物。其中深色蔬菜（如地瓜葉、青江菜、莧菜、菠菜等）比一般蔬菜含有較多的鈣質，每餐必須超過2/3份（國小低年級為1/2份）。另外，也建議多吃豆干、傳統豆腐、小魚乾、蝦皮、黑芝麻等。
教育部表示，學校午餐不僅是一份餐食的提供，更是學生每日接觸健康飲食教育最重要的實踐場域。期盼透過跨校、跨區域的分享，將正確的營養知識與生活態度落實於校園日常生活中。
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